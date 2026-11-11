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X'ten yeni özellik: Videolardan klip oluşturulabilecek

X, yeni bir klip oluşturma aracı duyurdu. Kullanıcıların videolardan kısa kesitler hazırlayıp paylaşmasına olanak tanıyan bu özellik sayesinde içerik üreticileri ve klip hazırlayanlar, uygunluk koşullarını karşılamaları halinde Original Content Rewards programı aracılığıyla kliplerin görüntülenmelerinden gelir elde edebilecek.

X'ten yeni özellik: Videolardan klip oluşturulabilecek
Enes Çırtlık

Sosyal medya platformu X, içerik üreticileri için sunduğu özelliklere bir yenisini daha ekledi. Son birkaç yıldır platformunu içerik üreticileri açısından daha cazip hale getirmeye çalışan şirket, kendi klip oluşturma aracını kullanıma sunduğunu açıkladı.

Sosyal medyada önemli bir yöntem olan klip oluşturma, uzun videoların TikTok kullanıcılarının dikkat süresine uygun kısa parçalara bölünmesine dayanıyor. Hazırlanan bu klipler, mümkün olduğunca fazla izleyiciye ulaşmak ve dolayısıyla reklam gelirlerini artırmak amacıyla stratejik biçimde paylaşılıyor.

X ten yeni özellik: Videolardan klip oluşturulabilecek 1

X'İN YENİ KLİP OLUŞTURMA ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Kaynak haberdeki değerlendirmeye göre X'in duyurduğu yeni araç, ilk bakışta, kullanıcıların videoları kırparak düzenlemesine ve X'te paylaşmasına olanak tanıyan basit bir video kırpma özelliğinden pek fazlası gibi görünmüyor.

Şirketin açıklamasına göre oluşturulan her klipte, orijinal videoya yönlendiren bir "Clip from" (Şuradan klip) etiketi bulunuyor. Böylece kullanıcılar, klibin alındığı videoya ulaşarak içerik üreticisi ve içerikleri hakkında daha fazla bilgi edinebiliyor.

X, yeni özelliğini duyurduğu paylaşımda, kullanıcıların herhangi bir videodan en sevdikleri anı seçip kendi yorumlarını ekleyerek platformdan ayrılmadan paylaşabileceklerini belirtti.

KLİP OLUŞTURAN KULLANICILAR DA PARA KAZANABİLECEK

Yeni özelliğin dikkat çeken yönlerinden biri de gelir elde etme imkânı sunması. X, hem orijinal içerik üreticilerinin hem de bu içeriklerden klip hazırlayan kullanıcıların, Original Content Rewards programı aracılığıyla kliplerin görüntülenmelerinden gelir elde edebileceğini açıkladı.

Ancak program tüm kullanıcılara açık değil. Yalnızca belirlenen uygunluk koşullarını karşılayan içerik üreticileri programa katılabiliyor. Ödemeler ise belirli izleyici etkileşimi düzeylerine göre yapılıyor.

X'İN UZUN VİDEO VE BLOG YAZISI ADIMLARI

X'in yeni aracı, platformun son yıllarda farklı içerik türlerine yönelik gerçekleştirdiği genişlemenin bir parçası.

Şirket, YouTube gibi platformlarla rekabet edebilmek amacıyla henüz Twitter adını taşıdığı 2022 yılında uzun video desteğini kullanıma sunmuştu. Bu içerik türü zaman içinde platformda yaygınlaştı.

X, Substack'e daha fazla benzemek amacıyla da uzun süre önce geleneksel karakter sınırlarını kaldırmış ve ücretli abonelere sunulan uzun blog yazılarını kullanıma almıştı.

Platform, klip aracını duyurduğu yıl içinde de içerik üreticilerine yönelik özellikler sunmayı sürdürdü. X'in mart ayında eklediği "exclusive threads" adlı özellik, içerik üreticilerinin paylaşım zincirlerinin belirli bölümlerini ödeme duvarının arkasına taşımasına ve yalnızca abonelerinin erişimine açmasına olanak sağladı.

X ayrıca temmuz ayında bir canlı yayın stüdyosu başlattı ve canlı yayın yapan içerik üreticileri için 1 milyon dolarlık kaynak ayırdı.

Yeni klip oluşturma aracı da X'in içerik üreticilerine yönelik attığı adımlar arasına katıldı.

Kaynak: TechCrunch

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya klip X Platformu
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