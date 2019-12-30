Deniz Seki sahneden düştü! Korkutan anlar

Bir otelde sahne alan Deniz Seki, şarkısını söylediği sırada sahnede büyük bir talihsizlik yaşadı. Sahnenin arkasına yürüdüğü sırada oradaki boşluğu göremeyen Deniz Seki, yere düştü.

Ünlü sanatçı, sahne ile aydınlatma arasındaki boşluğu göremeyince bir anda düştü.

Çalışanlar ve konuklar bir anlık korku yaşasalar da Seki kısa sürede yardımlarla ayağa kaldı. Durumu iyi olan şarkıcı, konsere kaldığı yerden devam etti.

Deniz Seki, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Deniz Seki, “Hala ağrım var ama nazar çıktı diyelim” dedi.

Deniz Seki’nin açıklaması şu şekilde:

“Öncelikle herkese iyi haftalar ve şimdiden mutlu yıllar diliyorum. Cumartesi gecesi gerçekleştirdiğimiz sahnemizde bir iş kazası geçirip düştüm. Beni merak eden, soran, yazan herkese sonsuz teşekkür ederim. Çok şükür korkulacak bir şey yok. Hala biraz ağrım var ama nazar çıktı diyelim.”

