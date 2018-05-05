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Deniz Seki'ye ilk tebrik Bayhan'dan

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.05.2018 10:41 | Son Güncelleme

‘6’ncı Dijital Dünyanın Enleri’ ödül töreninde bir araya gelen Deniz Seki ve Bayhan barıştı.

Deniz Seki'ye ilk tebrik Bayhan'dan

Deniz Seki ve Bayhan arasındaki buzlar tamamen eridi. “Dijital Dünyanın En’leri” töreninde ödül alan Seki’yi ilk tebrik eden Bayhan oldu.

EN İYİ SANATÇI ÖDÜLÜ

Dijital dergi Evos Angels tarafından düzenlenen “Dijital Dünyanın En’leri” ödülleri, 6’ncı kez sahiplerini buldu. Önceki akşam İstanbul Golden Horn Mövenpick Hotel’de yapılan törende Deniz Seki’ye ‘yılın en iyi sanatçısı’ ödülü verildi. Seki’yi alkışlayanlar arasında sürpriz bir isim de vardı.

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SIKI SIKI SARILDI

Deniz Seki’nin yıllar önce jüri üyeliği yaptığı “Popstar” yarışmasında, cezaevinde yattığı için eleştirdiği yarışmacı Bayhan da ödül törenindeydi. Seki’yi ilk tebrik eden de o oldu. Sahneden indiğinde ünlü şarkıcıya sarılan Bayhan, aralarındaki buzları tamamen eritti.

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Deniz Seki bayhan

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