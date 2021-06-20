Deniz Seki zayıflamasının sırrını açıkladı! "Buz terapisi"

50 yaşındaki ünlü şarkıcı Deniz Seki son aylarda verdiği kilolarla dikkat çekiyor.



Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı Deniz Seki, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor.



Bazı paylaşımlarında Photoshop yaptığı iddia edilen ünlü şarkıcı, bu defa buzdolabı önünde çekilen bir karesini paylaştı. Seki paylaşımına ""Photoshop yok ama buz terapisi var" notunu yazdı. Seki'nin paylaşımında buzdolabındaki bazı ürünler de dikkat çekti.

ARKADAŞLARI SORU YAĞMURUNA TUTTU

Seki'nin paylaşımına ise arkadaşı Gülben Ergen, "Neymiş o neymiş neymiş? Nasıl kullanacağız? Ne kadar kullanacağız? Anlat anlat lokum hanım anlat bakayım" yorumunu yaptı. İrem Derici ise "Bu muydu geçen bahsettiğin ürün?" notuyla Seki'ye soru sordu.



