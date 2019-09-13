Mynet Trend

Deniz seviyesinin 896 metre üstünde! Gören hayran kalıyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 13.09.2019 13:54 | Son Güncelleme

Deniz seviyesinden 896 metre yükseklikteki bu gözlem evi Avrupa'da turistlerin de gözdesi oldu. Yapı Avrupa'nın ilk tahtadan yapılan gözlem evi olma özelliğinin yanı sıra sıra dışı mimarisiyle de dikkat çekiyor. İşte birbirinden ilginç fotoğrafları....

Polonya'nın Nowy Sącz kentindeki Krynica Zdroj kasabasında bulunan, tahtadan yapılmış, deniz seviyesinin 896 metre üstünde yer alan ve 49.5 metre uzunluğundaki gözlem kulesi, sıra dışı yapısıyla ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

İLGİ ODAĞI OLDU

Yapı, Avrupa'nın tahtadan yapılmış olan ilk gözlem kulesi olma özelliğini de taşıyor. Doğal güzelliğiyle büyüleyen gözlem evini görmek için gelen turistlerin yoğun ziyaretinin yaşandığı kasaba ise bu hareketlilikten memnun.

EŞSİZ BİR MANZARAYA SAHİP

Teleferikle ulaşılan gözlem evine dünyanın dört bir yanından gelen turistler bu eşsiz manzaranın tadını çıkarırken bol bol fotoğraf da çektiriyor.

İşte Avrupa'nın ilk tahta gözlem evinin birbirinden ilginç fotoğrafları....

Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı
'Beyaz cennet' rekor kırdı!'Beyaz cennet' rekor kırdı!
2 bin 500 yıllık antik havuzda yüzme keyfi 2 bin 500 yıllık antik havuzda yüzme keyfi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Polonya Krynica Zdroj

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den kuvvetli fırtına ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli fırtına ve sağanak yağış uyarısı

Erkeklik hormonu alıyordu! Bakirelik itirafı

Erkeklik hormonu alıyordu! Bakirelik itirafı

Beşiktaşlı yıldızın mesajlarını ifşa etti!

Beşiktaşlı yıldızın mesajlarını ifşa etti!

Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı

Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Türkiye'nin 5. görkemli kalesi: Boyabat Kalesi

Türkiye'nin 5. görkemli kalesi: Boyabat Kalesi

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Sıcak havayı değerlendirmek isteyen sahillere akın etti

Sıcak havayı değerlendirmek isteyen sahillere akın etti

Tarihin sıfır noktasında ilk! Artık orada da...

Tarihin sıfır noktasında ilk! Artık orada da...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pamukkale rekor kırdı! Turist sayısında geçen yıla göre yüzde 25 artış

'Beyaz cennet' rekor kırdı!

Turistler Pamukkale'deki antik havuzda yüzdüler

2 bin 500 yıllık antik havuzda yüzme keyfi

Termal havuzda yeşil çay banyosu yapıyorlar

İyileşmek isteyen başından aşağı avuç avuç döküyor

Adıyaman inanç turizminden de pay almak istiyor

O kent inanç turizminde de ön plana çıkmaya hazırlanıyor

İşte Silifke'ye giden turistlerin en gözde eğlencesi

O kente giden tekne turu yapmadan dönmüyor

Gizli cennet Saklıgöl koruma altına alındı

Gizli cennet koruma altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.