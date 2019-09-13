Deniz seviyesinin 896 metre üstünde! Gören hayran kalıyor

Polonya'nın Nowy Sącz kentindeki Krynica Zdroj kasabasında bulunan, tahtadan yapılmış, deniz seviyesinin 896 metre üstünde yer alan ve 49.5 metre uzunluğundaki gözlem kulesi, sıra dışı yapısıyla ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

İLGİ ODAĞI OLDU

Yapı, Avrupa'nın tahtadan yapılmış olan ilk gözlem kulesi olma özelliğini de taşıyor. Doğal güzelliğiyle büyüleyen gözlem evini görmek için gelen turistlerin yoğun ziyaretinin yaşandığı kasaba ise bu hareketlilikten memnun.

EŞSİZ BİR MANZARAYA SAHİP

Teleferikle ulaşılan gözlem evine dünyanın dört bir yanından gelen turistler bu eşsiz manzaranın tadını çıkarırken bol bol fotoğraf da çektiriyor.

İşte Avrupa'nın ilk tahta gözlem evinin birbirinden ilginç fotoğrafları....

