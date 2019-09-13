Deniz seviyesinin 896 metre üstünde! Gören hayran kalıyor

Polonya'nın Nowy Sącz kentindeki Krynica Zdroj kasabasında bulunan, tahtadan yapılmış, deniz seviyesinin 896 metre üstünde yer alan ve 49.5 metre uzunluğundaki gözlem kulesi, sıra dışı yapısıyla ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.
İLGİ ODAĞI OLDU
Yapı, Avrupa'nın tahtadan yapılmış olan ilk gözlem kulesi olma özelliğini de taşıyor. Doğal güzelliğiyle büyüleyen gözlem evini görmek için gelen turistlerin yoğun ziyaretinin yaşandığı kasaba ise bu hareketlilikten memnun.
EŞSİZ BİR MANZARAYA SAHİP
Teleferikle ulaşılan gözlem evine dünyanın dört bir yanından gelen turistler bu eşsiz manzaranın tadını çıkarırken bol bol fotoğraf da çektiriyor.
İşte Avrupa'nın ilk tahta gözlem evinin birbirinden ilginç fotoğrafları....
İyileşmek isteyen başından aşağı avuç avuç döküyor
Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı
O kente giden tekne turu yapmadan dönmüyor
'Artık yeter! İlla ölmem mi gerekiyor?'
Sınır kapısında 2 bin 500 su kaplumbağası ele geçirildi
İşte antibiyotik kullanırken uzak durulması gereken besinler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum