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Deniz Uğur'un avukatı Feyza Altun'dan şoke eden Seren Serengil paylaşımı

27.09.2022 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reha Muhtar ve Deniz Uğur arasındaki velayet savaşında dün karar verildi. Kızına şiddet uygulandığını söyleyen Deniz Uğur kızı Mina'nın 2 ay süreyle geçici velayetini aldı. Seren Serengil de dava sürecinde mahkemedeydi. Serengil Reha Muhtar'ın oğlunun kaçırıldığı söyleyince Deniz Uğur'un avukatı Feyza Altun bomba bir paylaşım yaptı.

Deniz Uğur'un avukatı Feyza Altun'dan şoke eden Seren Serengil paylaşımı

Deniz Uğur Reha Muhtar'ın kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemeye koşmuştu. Ortaya çıkan kan donduran ifadeler gündem olmuştu. Dün gerçekleşen duruşmada Mina'nın 2 ay süreyle geçici velayeti anneye verilirken mahkeme ayrıca Reha Muhtar’ın 2 ay süreyle kızına yaklaşmamasına hükmetti.

Bu anlarda Reha Muhtar'ı Seren Serengil yalnız bırakmadı. Serengil bir paylaşımında ise "Reha Muhtar mahkemeden kaçırılan oğlunu polis eşliğinde alıyor" yazdı.

Reha Muhtar Deniz Uğur davasında karar verildi! Kızına şiddet uyguladığı iddia edilmişti: Reha Muhtar hapis yatabilir...Reha Muhtar Deniz Uğur davasında karar verildi! Kızına şiddet uyguladığı iddia edilmişti: Reha Muhtar hapis yatabilir...

Seren Serengil'in paylaşımını gören ünlü avukat Feyza Altun ise sert ifadeler kullandı.

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Deniz Uğur'un avukatı Altun paylaşımında şunları yazdı:

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"Seren Serengil kadar garip bi kadın görmedim. Bugün bütün gün duruşma salonu önündeydi ne taraf ne tanık… Duruşma bitti M. isimli kız çocuğunun geçici velayeti anneye verildi zira ciddi şiddet iddiası var. Oğlan çocuğu babada. Çocuklara bu hususu açıklamak için Reha Muhtar’ın avukatları ile görüştüm çocuğu bizzat ben babaya teslim etmek için ayarlama yaptım attığım mesaj ekte. Saat 16:51, Seren Serengil paylaşım yapmış 8 dk önce “Kaçırılan çocuğu teslim alıyor” diye. Yalan, yalan, yalan... Biz bütün gün çocukları tek bir kamera çekmesin diye uğraştık, çocuğu teslime gittim kameralarla bekliyorlar."

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"ÇARPITAN ŞEREFSİZDİR"

Feyza Altun daha sonra ise açıklamasının şiddetini artırarak "Her şey bir yana, bir çocuğun geleceği bir yana. Benim için kadının beyanı gibi çocuğun beyanı esastır. Çocuk görmediği yaşamadığı şeyi anlatamaz çünkü yaşı itibarıyla tecrübesi izin vermez. Anlatıyorsa doğrudur. Gereğini yapmayan çarpıtan da şerefsizdir o kadar…" dedi.

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