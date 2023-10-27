Deniz Yıldızı'nın Banu'su Begüm Topçu son hali ile şaşırttı! Gören aynı şeyi söyledi

2009-2015 yılları arasında yayınlanan Deniz Yıldızı dizisinde rol aldığı dönem henüz 24 yaşında bir genç kız olan Begüm Topçu, canlandırdığı Banu karakteriyle hafızalara kazındı. Ünlü oyuncu şimdilerde 37 yaşında.

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim alan Begüm Topçu'nun kamera önündeki ilk deneyimi 'Kiracılar Konağı' dizisi olmuştu.

Aynı dize rol alan partneri Can Turay ile evlenen Begüm Topçu'nun 2 evladı var.

Sosyal medyada sık sık hayatına dair kareler paylaşan Begüm Topçu'ya "Artık bir dizi oynayın özledik sizi", "Maşallah size ablacığım", "Deniz yıldızını hiç kaçırmadan izlerdim artık öyle diziler olmuyor" gibi yorumlar geliyor.







