DenizBank İlk Senaryo İlk Film yarışması 4. yaşına yeniliklerle giriyor

Bu sene ilk kez hayata geçecek senaryo geliştirme ve projelendirme sunumlarının yanı sıra, düzenlenecek yapımcı ve network buluşmaları ile yarışmanın etki alanı genişletilecek. Böylece senarist adayları desteklenirken, senaryoların filme çekilmesi için de girişimlerde bulunulacak.

DenizBank, kültür ve sanatın her dalını toplum için erişilebilir kılma vizyonu kapsamında, yetenekli senaristlerin kendilerini ifade etmelerine katkı sunmak üzere Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) ile DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın dördüncüsüne imza atıyor.

Dördüncü yılda büyük yeniliklerle tam destek

Bankanın, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için en öncelikli konulardan biri olarak gördüğü kültür-sanat alanındaki yatırımlarının önemli bir halkası olarak destek verdiği proje, Türkiye’de sinema ve senaryo konusunu gündeme taşımak ve uzun metraj film senaryosu yazma konusunda isteği olanlara nitelikli platform sunmak amacıyla bu yıl da başvuruları kabul ediyor.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan ve ilk 3 senesinde senaryolara verdiği destekle sektörde doğru bir yere konumlanan DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması, 4. senesinden itibaren önemli yenilikler sunuyor. Bu yıl ilk kez hayata geçirilecek senaryo geliştirme ve projelendirme sunumlarının yanı sıra yapımcı ve network buluşmaları düzenlenecek. Böylece senarist adayları desteklenmekle kalmayıp, senaryoların filme çekilmesi için de girişimlerde bulunulacak.