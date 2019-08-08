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DenizBank İlk Senaryo İlk Film yarışması 4. yaşına yeniliklerle giriyor

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SİNEMA TV  | 08.08.2019 10:54 | Son Güncelleme

DenizBank’ın, Türsak Vakfı iş birliğinde hayata geçirdiği 4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması için başvurular başladı.

DenizBank İlk Senaryo İlk Film yarışması 4. yaşına yeniliklerle giriyor

Bu sene ilk kez hayata geçecek senaryo geliştirme ve projelendirme sunumlarının yanı sıra, düzenlenecek yapımcı ve network buluşmaları ile yarışmanın etki alanı genişletilecek. Böylece senarist adayları desteklenirken, senaryoların filme çekilmesi için de girişimlerde bulunulacak.

DenizBank, kültür ve sanatın her dalını toplum için erişilebilir kılma vizyonu kapsamında, yetenekli senaristlerin kendilerini ifade etmelerine katkı sunmak üzere Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) ile DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın dördüncüsüne imza atıyor.

Dördüncü yılda büyük yeniliklerle tam destek

Bankanın, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için en öncelikli konulardan biri olarak gördüğü kültür-sanat alanındaki yatırımlarının önemli bir halkası olarak destek verdiği proje, Türkiye’de sinema ve senaryo konusunu gündeme taşımak ve uzun metraj film senaryosu yazma konusunda isteği olanlara nitelikli platform sunmak amacıyla bu yıl da başvuruları kabul ediyor.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan ve ilk 3 senesinde senaryolara verdiği destekle sektörde doğru bir yere konumlanan DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması, 4. senesinden itibaren önemli yenilikler sunuyor. Bu yıl ilk kez hayata geçirilecek senaryo geliştirme ve projelendirme sunumlarının yanı sıra yapımcı ve network buluşmaları düzenlenecek. Böylece senarist adayları desteklenmekle kalmayıp, senaryoların filme çekilmesi için de girişimlerde bulunulacak.

Başvuruda bulunacak uzun metraj senaryoların seçimi iki aşamalı yapılacak.

  1. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’na başvuru yapacak senaryoların görünürlüğünü arttırmak için sektörde bu alanda söz sahibi profesyonellerden oluşturulacak ön jüri, finalist olarak belirlenecek 10 senaryoyu seçmenin yanı sıra, senaryo geliştirme ve projelendirme sunumu ve yapımcı buluşmaları için öne çıkan içerikleri de belirleyecek.

Belirlenecek 10 senaryo, sektörün önde gelen isimlerinden oluşan ana jüri tarafından ikinci bir değerlendirmeye alınacak ve seçilecek ilk üç senaryo ödül töreni gecesinde açıklanacak.
Dereceye girecek eserlerden birincisi 25.000 TL, ikincisi 15.000 TL ve üçüncüsü ise 10.000 TL ile ödüllendirilecek.

En iyi film kategorisinde ise, yarışmanın En İyi İlk Film ayağını kazanacak eser, 25.000 TL tutarındaki DenizBank Özel Ödülü’ne hak kazanacak.

Yarışma için son başvuru tarihi 1 Kasım 2019

  1. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nın İlk Senaryo ayağı için son başvuru tarihi 1 Kasım 2019, İlk Film ayağı için son başvuru tarihi 2 Aralık 2019. Hem senaryo hem de film için başvuru yapacak adayların eserlerinin, daha önce herhangi bir yarışmada yer almamış olması gerekiyor. Başvurular ilksenaryo.tursak.org.tr internet sitesi üzerinden alınırken, yarışma ile ilişkili detaylara da site üzerinden ulaşılabiliyor.


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