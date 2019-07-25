Denizde cesedi bulunmuştu! Kimliği belli oldu

Sabah saatlerinde tura çıkan günlük tur tekneleri Alanya Marina’dan açıldığı sırada, tekne kaptanı Dinek mevkiinin 800 metre açıklarında erkek cesedinin sürüklendiğini görerek durumu liman görevlilerine bildirdi.

İhbar üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri cesedin bulunduğu yere gitti. Bölgeye gelerek deniz yüzeyini tarayan ekipler, cesedi buldu. Yarı çıplak vaziyette su üzerinde olan ceset savcılık talimatıyla bota alınarak Alanya Marina’ya getirildi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin bazı yerlerinde yara izleri tespit edildi.

Savcılık ve polisin incelemesinin ardından ceset, Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna götürüldü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda cesedin 25 yaşındaki Özgür Özcan'a ait olduğu belirlendi.



