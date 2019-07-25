Mynet Trend

Denizde cesedi bulunmuştu! Kimliği belli oldu

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 25.07.2019 19:45 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizin yaklaşık 800 metre açığında üzeri yarı çıplak bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu.

Denizde cesedi bulunmuştu! Kimliği belli oldu

Sabah saatlerinde tura çıkan günlük tur tekneleri Alanya Marina’dan açıldığı sırada, tekne kaptanı Dinek mevkiinin 800 metre açıklarında erkek cesedinin sürüklendiğini görerek durumu liman görevlilerine bildirdi.

İhbar üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri cesedin bulunduğu yere gitti. Bölgeye gelerek deniz yüzeyini tarayan ekipler, cesedi buldu. Yarı çıplak vaziyette su üzerinde olan ceset savcılık talimatıyla bota alınarak Alanya Marina’ya getirildi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin bazı yerlerinde yara izleri tespit edildi.

see

Savcılık ve polisin incelemesinin ardından ceset, Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna götürüldü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda cesedin 25 yaşındaki Özgür Özcan'a ait olduğu belirlendi.


Bu kadarına da pes! Sütyenli yöntem...Bu kadarına da pes! Sütyenli yöntem...
Yolcunun başı öne düştü! Şoför fark eder etmez...Yolcunun başı öne düştü! Şoför fark eder etmez...
Alaplı Çayı'nda ilk kez yunus balığı görüldüAlaplı Çayı'nda ilk kez yunus balığı görüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Alanya ceset

En Çok Okunan Trend Haberler

Çavuşoğlu açıkladı: 1 Eylül'den itibaren kalkıyor

Çavuşoğlu açıkladı: 1 Eylül'den itibaren kalkıyor

Sıkça görülmeye başladı! Belediye çağrı yaptı...

Sıkça görülmeye başladı! Belediye çağrı yaptı...

Akılalmaz olay! 'Ucuz altın kampanyası' başlattı ancak...10 saniyede iki bavul altın

Akılalmaz olay! 'Ucuz altın kampanyası' başlattı ancak...10 saniyede iki bavul altın

Josef İstanbul'da! G.Saray sözleri

Josef İstanbul'da! G.Saray sözleri

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Profesörler yurt dışına kaçırmak isterken yakalandı

Profesörler yurt dışına kaçırmak isterken yakalandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Vinçle taşındı! Gören cep telefonuna sarıldı

Vinçle taşındı! Gören cep telefonuna sarıldı

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Isparta'da halk otobüsünde korku dolu anlar! Kalp krizi geçiren yolcu hastaneye yetiştirildi

Yolcunun başı öne düştü! Şoför fark eder etmez...

Zonguldak'taki Alaplı Çayı'nda ilk! Yunus balığı şaşkınlığı

Alaplı Çayı'nda ilk kez yunus balığı görüldü

Karıncaları örnek alan köylüler sorunu yarım saatte çözdü

Köylüler karıncaları örnek aldı!

Nişanlı çift, havuz başında bayılıncaya kadar dövüldü

Antalya'da nişanlı çifte dehşeti yaşattılar!

Belediyeden 'gördüğünüz yılanları öldürmeyin' çağrısı

Sıkça görülmeye başladı! Belediye çağrı yaptı...

'Görünmeyen radar'ın yazdığı cezaya mahkemeden iptal kararı

Mahkemeden flaş trafik cezası kararı! İtiraz kabul edildi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.