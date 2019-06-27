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Denizde sürüklenen dalgıç feribottan atılan can simidiyle kurtarıldı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 27.06.2019 20:25 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde denizde sürüklenen dalgıç, feribottan atılan can simidiyle kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Muhammet Coşan, arkadaşı Rıza Dadaş ile Geyikli beldesine bağlı Kumburun mevkisinden denize açılıp tüplü dalış gerçekleştirdi.

Sahilden 2,5 kilometre açıkta 20 metre derinliğe inen Coşan, bir süre sonra kayboldu. Arkadaşı ise onu sahilde beklemeye başladı.

Coşan'ın geri dönmemesi üzerine Dadaş, durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine Bozcaada Limanı'nda bulunan "TCSG-16" Bot Komutanlığı ekipleri, Bozcaada ile Geyikli arasında kayıp dalgıcı arama çalışması gerçekleştirdi.

Ayrıca, Geyikli-Bozcaada hattında yolcu ve araç taşıyan feribotların kaptanları ile balıkçılara durumla ilgili bilgi verildi.

Bu sırada, denizden çıkan ve sürüklenmeye başlayan Coşan'ı, Geyikli-Bozcaada seferini yapan "18 Mart" isimli feribottakiler gördü.

Kaptana haber verilmesi üzerine Muhammet Coşan, feribottan atılan can simidiyle kurtarıldı.

Coşan, olay yerine gelen sahil güvenlik botuna alınarak kıyıya çıkarıldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale dalgıç can simidi

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