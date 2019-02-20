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Denize düşen kediyi buz gibi suya girerek kurtardı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 20.02.2019 15:21 | Son Güncelleme

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki sahil boyunda gezen 18 yaşındaki genç, denize düşen kediyi buz gibi suya girerek kurtardı.

Havanın iyi olmasını fırsat bilen Mudanyalılar, sahil boyunda yürüyüş yaptıkları sırada denize uzanan çıkmanın altında çırpınan kediyi fark etti. Denize düşen kedi çıkacak yer bulmayınca çırpınmaktan yorgun düşüp suya dalıp çıkmaya başladığını gören 18 yaşındaki genç hemen üstündekileri çıkararak soğuk suya atladı.

Genç, denizden ipin ucuna bağlanan sepete kediyi koyarak çıkartmak istediği kedi için ilk denemesinde başarılı olamadı. Tekrar kediyi sepetin için koyan genç bu sefer başarılı oldu ve yukarıdan iple çekilen kedi hayatına geri döndü. Uzatılan aynı iple kendini de karaya çıkan genç yaptığı kahramanlığı konuşmak istemedi. Adını söylemeyen gencin bir inşatta çalıştığı söylendi. (İHA)

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bursa Mudanya kedi kurtarma

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