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'Denize düşen, yılana sarılır' sözü gerçek oldu

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 04.01.2019 16:44 | Son Güncelleme

Avustralya'da kaydedilen görüntülerde, kara kurbağaları yükselen göl suyundan kurtulmak için dev pitonun sırtına binerek kurtuldu.

Avustralya'da bir saat süren aşırı yağışın ardından yükselen göl suyundan kurtulmak isteyen kara kurbağaları 3.5 metre boyundaki piton yılanının sırtına binerek hayatta kaldı.

İşte "Denize düşen, yılana sarılır" sözünü hatırlatan o görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
avustralya kurbağa yılan

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