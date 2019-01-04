'Denize düşen, yılana sarılır' sözü gerçek oldu

Avustralya'da bir saat s\u00fcren a\u015f\u0131r\u0131 ya\u011f\u0131\u015f\u0131n ard\u0131ndan y\u00fckselen g\u00f6l suyundan kurtulmak isteyen kara kurba\u011falar\u0131 3.5 metre boyundaki piton y\u0131lan\u0131n\u0131n s\u0131rt\u0131na binerek hayatta kald\u0131.\n\u0130\u015fte "Denize d\u00fc\u015fen, y\u0131lana sar\u0131l\u0131r" s\u00f6z\u00fcn\u00fc hat\u0131rlatan o g\u00f6r\u00fcnt\u00fc.PARTNERAte\u015fli polis mesle\u011fe geri d\u00f6nd\u00fc!'Almanya'n\u0131n en seksi polisi' se\u00e7imini yapt\u0131: Mesle\u011fe geri d\u00f6nd\u00fcOrdudan selfi ba\u011f\u0131ml\u0131lar\u0131na \u00e7a\u011fr\u0131
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