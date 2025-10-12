Mynet Trend

Denizin ortasında hayat mücadelesi! 3 çocuklu aileye saldırdılar: Korkunç orka saldırısı

Portekiz açıklarında orka saldırısına uğrayan Fransız yelkenlisi battı. İçinde üç çocuğun bulunduğu aile, balıkçı teknesine sığındıktan sonra askeri helikopterle kurtarıldı. Neyse ki facia ucuz atlatıldı, aile üyelerinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Çiğdem Sevinç

Portekiz açıklarında, içinde üç çocuk bulunan Fransız bayraklı bir yelkenli orka saldırısı sonucu battı. Aile, bir balıkçı teknesine sığındıktan sonra Portekiz Hava Kuvvetleri tarafından askeri helikopterle kurtarıldı.

Denizin ortasında hayat mücadelesi! 3 çocuklu aileye saldırdılar: Korkunç orka saldırısı 1

3 ÇOCUKLU AİLE CAN SAVAŞI VERDİ

36 feet uzunluğundaki “Ti’fare” adlı yelkenli, Cuma gecesi başkent Lizbon’un yaklaşık 120 kilometre kuzeyindeki Peniche açıklarında bir orka sürüsünün saldırısına uğradı. Saldırı sonucu teknenin gövdesi delindi ve su almaya başladı. Anne-baba ve 8, 10 ve 12 yaşlarındaki üç çocukları hemen yardım çağrısı yaparak can salına geçti.

Denizin ortasında hayat mücadelesi! 3 çocuklu aileye saldırdılar: Korkunç orka saldırısı 2

KİMSE YARA ALMADI

Yardıma ilk olarak “Silmar” adlı bir balıkçı teknesi ulaştı. Ardından Portekiz Hava Kuvvetleri'ne bağlı EH-101 Merlin tipi bir helikopter bölgeye gönderildi. Aile, Silmar’a alındıktan sonra helikopterle kurtarılarak hastaneye götürüldü. Yetkililer tarafından kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

Denizin ortasında hayat mücadelesi! 3 çocuklu aileye saldırdılar: Korkunç orka saldırısı 3

Denizin ortasında hayat mücadelesi! 3 çocuklu aileye saldırdılar: Korkunç orka saldırısı 4

