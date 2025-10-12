Denizin ortasında hayat mücadelesi! 3 çocuklu aileye saldırdılar: Korkunç orka saldırısı

Portekiz açıklarında, içinde üç çocuk bulunan Fransız bayraklı bir yelkenli orka saldırısı sonucu battı. Aile, bir balıkçı teknesine sığındıktan sonra Portekiz Hava Kuvvetleri tarafından askeri helikopterle kurtarıldı.

3 ÇOCUKLU AİLE CAN SAVAŞI VERDİ

36 feet uzunluğundaki “Ti’fare” adlı yelkenli, Cuma gecesi başkent Lizbon’un yaklaşık 120 kilometre kuzeyindeki Peniche açıklarında bir orka sürüsünün saldırısına uğradı. Saldırı sonucu teknenin gövdesi delindi ve su almaya başladı. Anne-baba ve 8, 10 ve 12 yaşlarındaki üç çocukları hemen yardım çağrısı yaparak can salına geçti.

KİMSE YARA ALMADI

Yardıma ilk olarak “Silmar” adlı bir balıkçı teknesi ulaştı. Ardından Portekiz Hava Kuvvetleri'ne bağlı EH-101 Merlin tipi bir helikopter bölgeye gönderildi. Aile, Silmar’a alındıktan sonra helikopterle kurtarılarak hastaneye götürüldü. Yetkililer tarafından kimsenin yaralanmadığı belirtildi.