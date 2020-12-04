Denizli'ye gidecek olanlara alışılagelmiş gezilecek yerler listelerinde pek olmayan çok güzel bir yer önerimiz var: Denizli Bağbaşı Yaylası ve Teleferik.

DENİZLİ BAĞBAŞI YAYLASI: 4 MEVSİM CAZİBE MERKEZİ

Denizli Bağbaşı Yaylası ilk baharda yemyeşil oluyorken kışın karlara bürünüyor. Denizlilerin özellikle hafta sonu için tercih ettiği yayla sizi şehir hayatından alıp doğayla buluşturuyor. Yaylaya ulaşmak için Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 2015 yılında hizmete aldığı 1500 metre rakımdaki teleferiği kullanmanız gerekiyor. Araba ile telefeğin kalktığı başlangıç noktasına gelip buradan ücret karşılığında teleferiğe biniyorsunuz ve yukarılara doğru yolculuk yapıyorsunuz.

Denizli'ye turizm açısından bir çok katkı sağlayan bu teleferik, yolculuk sırasında size adrenalin salgılattırıyor. Teleferikle son noktaya gelip burada bulunan ücretsiz servislerle Bağbaşı Yaylasına gidebiliyorsunuz. Servis yerine yürüyürek de Bağbaşı Yaylasına ulaşabilirsiniz.

Bağbaşı Yaylası'nı çok sevdim derseniz burada bulunan 30'a yakın bungalov evde konaklama yapabilirsiniz. Yaylada bulunan mini dükkanlarda yöresel ürünlerden tadabilir ve Denizli'ye özgü hediyelik eşyalardan alabilirsiniz.