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Denizli Bağbaşı Yaylası ve teleferik

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 04.12.2020 17:09 | Son Güncelleme:
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Denizli Bağbaşı Yaylası ve teleferik

Ege bölgesi'nin güzel illerinden biri olan Denizli; yaz aylarında turizmin gözde merkezlerinden olduğu gibi, yaylaları ile, kayak merkezi ile, teleferik imkanı ile kış turizmi için de ziyaretçilerini ağırlıyor. Denizli Bağbaşı yaylası ise şehre yakın bir şehirden kaçış imkanı sağlıyor.

Denizli'ye gidecek olanlara alışılagelmiş gezilecek yerler listelerinde pek olmayan çok güzel bir yer önerimiz var: Denizli Bağbaşı Yaylası ve Teleferik.

DENİZLİ BAĞBAŞI YAYLASI: 4 MEVSİM CAZİBE MERKEZİ

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Denizli Bağbaşı Yaylası ilk baharda yemyeşil oluyorken kışın karlara bürünüyor. Denizlilerin özellikle hafta sonu için tercih ettiği yayla sizi şehir hayatından alıp doğayla buluşturuyor. Yaylaya ulaşmak için Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 2015 yılında hizmete aldığı 1500 metre rakımdaki teleferiği kullanmanız gerekiyor. Araba ile telefeğin kalktığı başlangıç noktasına gelip buradan ücret karşılığında teleferiğe biniyorsunuz ve yukarılara doğru yolculuk yapıyorsunuz.

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Denizli'ye turizm açısından bir çok katkı sağlayan bu teleferik, yolculuk sırasında size adrenalin salgılattırıyor. Teleferikle son noktaya gelip burada bulunan ücretsiz servislerle Bağbaşı Yaylasına gidebiliyorsunuz. Servis yerine yürüyürek de Bağbaşı Yaylasına ulaşabilirsiniz.

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Bağbaşı Yaylası'nı çok sevdim derseniz burada bulunan 30'a yakın bungalov evde konaklama yapabilirsiniz. Yaylada bulunan mini dükkanlarda yöresel ürünlerden tadabilir ve Denizli'ye özgü hediyelik eşyalardan alabilirsiniz.

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Denizli'den çıkıp yayla havası almak için Bağbaşı Yaylası biçilmiş kaftan. Yazın oldukça serin olan Bağbaşı Yaylası kışın da tamamen kara bürünüyor. Yaylaya kışın gitmek çok daha zevkli. Kar topu oynayan çocuklar, karla süslenmiş çamlar, yayla havası derken ziyaretçiler keyifli saatler geçiriyor.

DENİZLİ BAĞBAŞI YAYLASI TELEFERİK BİLGİLERİ

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Denizli Teleferik kabinleri en fazla 8 kişi alıyor ve toplamda 24 adet kabin var. 30 saniyede bir, 1 kabinin geldiği, Gondola sisteminde sürekli çalışan teleferik hattında, istasyonların içine giren kabinler; tahliye alanına gelirken yavaşlatılarak, yolcuların kolay inip binmesi sağlanıyor. Kabinler, kötü hava şartlarında rüzgardan en az etkilenecek şekilde tasarlanmış.

  • Kredi kartı geçerli değildir.
  • Hatalı biletler değiştirilir.
  • Bebek arabası ve bisikletler binebilir. Bisikletlerden (öğleye kadar) ücret alınmamaktadır. Yolcularla aynı kabine konmaktadır.
  • Teleferik ücreti gidiş dönüş 10 Lira.

BAĞBAŞI YAYLASI TELEFERİK ZİYARET SAATLERİ

Pazartesi :10:00 – 20:00
Salı :10:00 – 20:00
Çarşamba :10:00 – 20:00
Perşembe :10:00 – 20:00
Cuma :10:00 – 20:00
Cumartesi :09:00 – 20:00
Pazar :09:00 – 20:00

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