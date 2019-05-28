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Denizli'de 7 kilo 125 gramlık dev mantar bulundu

leyla.kader leyla.kader
İLGİNÇ HABERLER  | 28.05.2019 17:24 | Son Güncelleme

Denizli'nin Bağbaşı Yaylası'nda bir işçinin bulduğu 7 kilo 125 gram ağırlığındaki dev mantar görenleri şaşırttı.

Denizli'de 7 kilo 125 gramlık dev mantar bulundu

Denizli Büyükşehir Belediyesinin işletmesi olan bin 500 rakımlı tepede yer alan Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nda çalışan Emin Topal, yaylanın yüksek kesiminde, halk arasında "tombak" olarak bilinen dev bir mantar buldu.

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Zehirsiz olduğu ve yenilebildiği bildirilen dev mantarı tartan Topal, 7 kilo 125 gram ağırlığında olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Vatandaşların dinlenmek için gittiği yaylada bulduğu mantarın, bugüne kadar gördüğü en büyük mantar olduğunu söyleyen Topal, bu tarz mantarların daha çok zirveye yakın alanlarda görüldüğünü aktardı.

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Topal, geçen yıl da 4 kilogram dolayında bir mantar bulunduğunu belirtti.

KAYNAK:AA


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Anahtar Kelimeler:
Denizli mantar

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