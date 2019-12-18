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Denizli'de acı haber! Evinin salonunda böyle bulundu

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 1 çocuk annesi Halime K. (38), evinin salonunda kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Sümer Mahallesi'ndeki apartmanın ikinci katında meydana geldi. Eşinden 5 yıl önce boşanan 1 çocuk annesi Halime K., yakınları tarafından evinin salonundaki tavana iple asılı halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Halime K.'nin öldüğü belirlendi.

OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Halime K.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Acı haberi alan Halime K.'nin yakınları, apartmanın önünde gözyaşı döküp feryat etti. Halime K.'nin bir süredir psikolojik sorunlarının bulunduğu ileri sürülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli merkezefendi intihar

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Ülke Resmen Cinnet Geçiriyor, Araplara Sahip Çıkalım Derken, Türk Milleti 3 Sınıf İnsan Müamelesi Görüyor Kendi Ülkesi, Vatanında..!!
derdi neydi bilinmez ama gerçekten ekonomik sıkıntılar içindeyiz Allah kimseyi bunu yapacak kadar çıkmaza sokmasın
ekonomik sıkıntı açık ve net
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