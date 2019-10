Denizli'de boşanmak istediği eşi cezaevinden çıkan kadının feryadı: Ölmek istemiyorum

'SONUM EMİNE BULUT GİBİ OLACAK DİYE KORKUYORUM'

Eşinin tutuklu kaldığı sürece ölüm korkusu yaşamadığını ancak tahliye olmasıyla bu korkuya tekrar kapıldığını belirten Karaosmanoğlu, "Sürekli kadın cinayetleri var. Ben de Emine Bulut gibi öldürülmek istemiyorum. Çocuklarımın da can güvenliği yok. Bu yaşadıklarımdan dolayı adalete güvenmesem de maalesef tek sığınacağım yer, adliye kaldı. Can güvenliğim olmadığı için adliyeye sığındım. Başvurmadığım yer ve makam kalmadı. Başka gidecek yerim yok. Benim sonum da Emine Bulut gibi olacak diye korkuyorum. Ben ölmek istemiyorum. Ne zaman gelip beni öldürecek diye beklemek istemiyorum. Bu çok kötü bir şey. Bir an önce tekrar cezaevine girmesini istiyorum. Koruma kararı işimize yaramıyor. 18 kez koruma kararını ihlalden şikayette bulundum. Ancak bir sonuç alamadım" dedi.

