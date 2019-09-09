Mynet Trend

Denizli'de emekli polis memuruna saldırı anı kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 09.09.2019 21:31 | Son Güncelleme

Denizli’de emekli bir polis market alışverişinden çıktığı sırada bir şahsın sopalı saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Saldırgan ayrıca emekli polis memurunun aracının camlarını da kırarak zarar verdi. Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi 558. Sokakta meydana geldi.

Aracı ile market alışverişinden çıkan ve emekli polis memuru olduğu öğrenilen Kadir Güçlü Özgen 20 ZS 202 plakalı aracının bagajını açtığında arkasında gelen bir şahıs sopa ile Özgen’e saldırdı. Kafasına aldığı darbe ile Özgen yere düştü. Saldırgan sonrasında ise Özgen’in otomobilinin camlarını elindeki sopa ile kırarak kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine sevk edilen 112 Acil servis ambulansı ile Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özgen’in durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Yaşanan saldırı anı, Özgen’in aracının camlarının kırılması ve saldırgan şahsın kaçması ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

PARTNER 'Hangisi benim acaba?' O ünlüyü tanıdınız mı? 'Hangisi benim acaba?' O ünlüyü tanıdınız mı?
Balina ile martının gülümseten oyunuBalina ile martının gülümseten oyunu
Son anda kurtardı! Nefes kesen anlarSon anda kurtardı! Nefes kesen anlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denizli

En Çok Okunan Trend Haberler

Düğün gecesi damat karakola, gelin hastaneye gitti

Düğün gecesi damat karakola, gelin hastaneye gitti

'Ben hayatımda böyle bir şeyi hiç görmedim!' Akın ettiler, 09.09.19 yoğunluğu

'Ben hayatımda böyle bir şeyi hiç görmedim!' Akın ettiler, 09.09.19 yoğunluğu

Okulun önünde iğrenç olay! Erkek çocuklarına para verip...

Okulun önünde iğrenç olay! Erkek çocuklarına para verip...

Paylaşımlarına Murat Cemcir'den yorum gecikmedi

Paylaşımlarına Murat Cemcir'den yorum gecikmedi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Burası Afrika değil, Diyarbakır!

Burası Afrika değil, Diyarbakır!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bir asrı devirdi! Bakın uzun yaşam iksiri neymiş

Bir asrı devirdi! Bakın uzun yaşam iksiri neymiş

Gösteri uçuşu sırasında facia! Yere çakıldılar

Gösteri uçuşu sırasında facia! Yere çakıldılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balina ile martının oyunu kamerada

Balina ile martının gülümseten oyunu

Yürekler ağza geldi! Son anda böyle kurtardı

Son anda kurtardı! Nefes kesen anlar

Triportöre çarpmamak için direksiyonu kırdı, nehre uçtu

Korkunç anlar!

Sele kapılan genç kız, kanalizasyon çukurunda can verdi

Korkunç an! Ölüme böyle sürüklendi

Parkur sporcusu Pavel Smirnov, “Emine Bulut” cinayetine tepki için baz istasyonuna tırmandı

"Ölmek istemiyorum" diye bağırdı

Eminönü'nde bir kadın bebek arabasındaki çantayı böyle çaldı

Bebek arabasına yaklaşıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.