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Denizli'de ilginç gelin alma töreni! Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 14.08.2019 14:03 | Son Güncelleme

Denizli’nin Beyağaç ilçesinde gelin almaya giden damadın başına gelenler görenleri kahkahalara boğdu. Kadın kıyafetleri giydirilip boynuna tuz torbası asılan damat yolu süpürüp kazanın üzerinde dans etti.

Beyağaç Zafer Mahallesi’nde dünya evine giren çiftin kız alma merasiminde yaşananlar herkesi güldürdü. Kız evine gelin almaya giden damat Süleyman Eldek’e, gelin evinin önünde şalvar giydirilip yazma bağlanarak kadın kılığına girdi. Ayakkabıları da çıkarılan Eldek'in boynuna evi geçindirsin inancından dolayı tuz torbası bağlandı. Daha sonrasında eline evde eşine yardımcı olsun düşüncesiyle çalı süpürgesi verilen Eldek, yolu süpürdü. En son ters çevrilen kazanın üzerinde ayakları kararana kadar gülerek oynayan Eldek, kız alma ritüellerini tamamladı.

Sosyal medyada da büyük ilgi gören ve uzun yıllardır devam ettirilen gelenek görüntüleri izleyenleri gülümsetti.

"HER DÜĞÜNDE YAPILMASI GEREKEN BİR ADET"

Gelenekte yaptırılanları ve amacını anlatan damadın arkadaşı Muhammet Köse, Beyağaç köy düğünlerinde bu tür adetlerinin tamamının yaptırıldığını söyledi. Kına gecesinde evin önünde oynandığını ve düğün meydanda olduğunu kaydeden Köse, “Düğünden sona kız alma törenine geçiliyor. Gelin eve girerken damat arkadaşları tarafından arabadan indiriliyor. Damat kadın kılığına sokuluyor. Şalvar giydiriliyor, eşarp, penye gibi kıyafetler. Başından aşağı tuz torbası geçiriliyor. Deyimde vardır zaten evlenmeyen erkeklere başına tuz torbası göreceğim diye eskilerden bir deyim vardır. Tuz torbası ev sahibi olup evleneceği anlamına geliyor. Evin önüne kara bir kazan getiriliyor. Damat onun üzerine çıkarılıyor. Ayakları kararana kadar arkadaşları tarafından oynatılıyor. Daha sonra evin önü süpürtülüyor. Evin önünün süpürtülmesinin amacını sordum, eşine ev işlerinde de yardımcı olacağım anlamında yaptırılan bir eylemmiş. Daha sorasın da evin önünde ateşte yumurta pişirtiliyor. Bu da yine eşime yemeklerde yardımcı olacağım, elimden yemek yer anlamına geliyor. Bunun gibi eskiden kalma güzel adetleri var” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli şalvar başörtüsü damat

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