Denizli'de ilkokulda kaybolan çocuk sınıftaki dolapta saklanmış halde bulundu

Alınan bilgiye göre, Adike Karakaya, anaokulu öğrencisi 4 yaşındaki çocuğu İbrahim Karakaya'yı merkez Pamukkale ilçesindeki Hüsamettin Kulaklı İlkokulu'na götürdü.
POLİS OKUL GİRİŞ-ÇIKIŞINI TUTTU
Anne Karakaya, öğretmeniyle konuştuğu esnada minik İbrahim bir anda gözden kayboldu. Oğlunun yanında olmadığını fark ettikten sonra çevreyi kontrol eden ancak çocuğuna ulaşamayan anne, durumu okul yönetimine bildirdi. Daha sonra da polise haber verildi. Polis ekipleri okulun giriş ve çıkışlarını kapattı.
1 SAAT SONRA BULUNDU
Öğretmen ve polislerin katılımıyla yaklaşık 1 saat süren arama çalışmalarının ardından çocuk, sınıfın dolabına saklanmış halde bulundu.
Anne Karakaya, çocuğunu alarak evine döndü.
Kaynak: AA
Geçmiş burada gün yüzüne çıkıyor!
Sınır kapısında 2 bin 500 su kaplumbağası ele geçirildi
İSPARK değnekçilerine 2. operasyon
İşte antibiyotik kullanırken uzak durulması gereken besinler!
Dağların eteğindeki Hamsiköy turistlerin gözdesi oldu
'Günden güne kötüye gidiyor' Yardım eli uzanmasını bekliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum