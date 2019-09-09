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Denizli'de ilkokulda kaybolan çocuk sınıftaki dolapta saklanmış halde bulundu

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 09.09.2019 13:43 | Son Güncelleme

Denizli'de bir ilkokulda kaybolan 4 yaşındaki çocuk sınıftaki dolapta saklanmış halde bulundu.

Denizli'de ilkokulda kaybolan çocuk sınıftaki dolapta saklanmış halde bulundu

Alınan bilgiye göre, Adike Karakaya, anaokulu öğrencisi 4 yaşındaki çocuğu İbrahim Karakaya'yı merkez Pamukkale ilçesindeki Hüsamettin Kulaklı İlkokulu'na götürdü.

POLİS OKUL GİRİŞ-ÇIKIŞINI TUTTU

Anne Karakaya, öğretmeniyle konuştuğu esnada minik İbrahim bir anda gözden kayboldu. Oğlunun yanında olmadığını fark ettikten sonra çevreyi kontrol eden ancak çocuğuna ulaşamayan anne, durumu okul yönetimine bildirdi. Daha sonra da polise haber verildi. Polis ekipleri okulun giriş ve çıkışlarını kapattı.

1 SAAT SONRA BULUNDU

Öğretmen ve polislerin katılımıyla yaklaşık 1 saat süren arama çalışmalarının ardından çocuk, sınıfın dolabına saklanmış halde bulundu.

Anne Karakaya, çocuğunu alarak evine döndü.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Denizli ilkokul

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