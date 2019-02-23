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Denizli'de inanılmaz görüntü! Polis son anda yakaladı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 23.02.2019 16:29 | Son Güncelleme

Denizli'de yaşanan olay yürekleri ağza getirdi. Pamukkale ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşiyle tartıştıktan sonra otele giden genç kadın 7 katlı binanın penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Polislerin son anda kolundan yakalamasıyla genç kadın ölümden döndü.

Denizli'deki korkunç olay, bugün saat 13.00 sıralarında Fatih Mahallesi'ndeki otelde meydana geldi. Bozkurt ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşiyle tartıştıktan sonra Pamukkale ilçesine gelen D.K., 7 katlı otelde oda tuttu. Son kattaki odasına çıkan D.K., pencereyi açıp kendisini sarkıttı.

D.K.'yi görenler hemen polisi aradı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otelin bahçesine hava yastığı açarken, polis ekipleri ise odaya giderek psikologla beraber pencereden kendisini sarkıtan D.K.'yi intihardan vazgeçirmeye çalıştı.

POLİS SON ANDA YAKALADI

Psikolog ve polis ekipleri D.K.'yi yaklaşık 1 saat boyunca ikna etmeye çalıştı. Ancak tüm çabalara rağmen ikna olmayan D.K., bir anda kendisini boşluğa bıraktı. Hemen hamle yapan 2 polis memuru D.K.'yi son anda kollarından yakaladı. Yürekleri ağızlara getiren olayda, polis D.K.'yi tekrar odaya çekti.

Ölümün kıyısından alınan D.K., sağlık ekipleri tarafından sakinleştirici iğne yapıldıktan sonra ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli intihar kadın polis Pamukkale

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