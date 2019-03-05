Denizli'de kredi çekmek için bankaya giden adama büyük şok

İlginç olay Buldan Yeni Mahalle’de meydana geldi. İddiaya göre, emekli öğretmen Ali Saltıker, geçtiğimiz gün Buldan Yenice Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi üzerinden kendisine ait evi ipotek göstererek kredi başvurusunda bulundu. Kredi onaylanıp bankaya çağrılan Saltıker, hayatını şokunu yaşadı. Banka görevlileri ipotek gösterilen evden haczin kaldırılması halinde kredi kullanabileceklerini söyleyince Saltıker soluğu Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde aldı. Tapu görevlileri ise Saltıker’e evin üzerine oğlu Ozan Saltıker’e ait 4 bin 56 TL borcundan dolayı Denizli 2. İcra Müdürlüğü tarafından uygulanan haciz işlemi olduğu söylendi. Bunun üzerine Saltıker Buldan Cumhuriyet Başsavcılığına icra görevlileri hakkında ‘görevi ihmal, görevi kötüye kullanma, özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlaması ile suç duyurusundan bulundu.

TAPU DAİRESİNDE SUNULAN BELGEYE GÖRE KENDİSİNİN VE EŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİ

Saltıker, Tapu Dairesinde sunulan belgeye göre kendisinin ve eşinin öldüğünü, mallarının da çocuklarına miras kaldığını öğrendi. Yaşarken öldüğü gösterilip kendisine ait eve oğlunun borcundan dolayı haciz işlemi uygulanan Ali Saltıker ise başından geçen tirajikomik olayı şöyle anlattı: