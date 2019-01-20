Denizli'de liseliler birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü

Olay, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi’nde bulunan Hasan Gönüllü Parkı’nda meydana geldi. Liseli oldukları tahmin edilen yaklaşık 30 genç arasında kavga çıktı. Kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuşurken liseli kavgası, parkın yan tarafında bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

KÖPEĞİ DİĞERLERİNİN ÜZERİNE SALDI

Görüntülerde, elinde köpek bulunan bir gencin de kavga sırasında köpeğini diğerlerinin üzerine saldığı da görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polisi gören gençler koşarak parktan kaçtı.

