TREND

Denizli'de liseliler birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 20.01.2019 17:55 | Son Güncelleme

Denizli’de birbirine giren liseliler, birbirlerini yere yatırarak kavga etti. Yumrukların ve tekmelerin havada uçtuğu kavgada bir liseli elindeki köpeği diğerlerinin üzerine saldırttı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi’nde bulunan Hasan Gönüllü Parkı’nda meydana geldi. Liseli oldukları tahmin edilen yaklaşık 30 genç arasında kavga çıktı. Kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuşurken liseli kavgası, parkın yan tarafında bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

KÖPEĞİ DİĞERLERİNİN ÜZERİNE SALDI

Görüntülerde, elinde köpek bulunan bir gencin de kavga sırasında köpeğini diğerlerinin üzerine saldığı da görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polisi gören gençler koşarak parktan kaçtı.

Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
Babasının 'ders yapmadığı' için öldürdüğü Mertcan'ın karnesi kahrettiBabasının 'ders yapmadığı' için öldürdüğü Mertcan'ın karnesi kahretti
Ölümün eşiğindeydi... Bir de son halini görünÖlümün eşiğindeydi... Bir de son halini görün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denizli liseli kavga liseli kavga

En Çok Okunan Trend Haberler

ÖSYM Başkanı'ndan çok konuşulacak açıklama! Artık serbest...

ÖSYM Başkanı'ndan çok konuşulacak açıklama! Artık serbest...

Dikkat! Herkesin başına gelebilir

Dikkat! Herkesin başına gelebilir

Serdar Ortaç'tan Gürcistan olayı ile ilgili yeni açıklama

Serdar Ortaç'tan Gürcistan olayı ile ilgili yeni açıklama

Yer: Sivas! Evine yerleştirdiği kamerada gördü şoke oldu

Yer: Sivas! Evine yerleştirdiği kamerada gördü şoke oldu

İlginizi Çekebilir

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Anlattıkları kan dondurdu! Gerdek gecesi yaşadıkları stüdyoyu şoke etti

Anlattıkları kan dondurdu! Gerdek gecesi yaşadıkları stüdyoyu şoke etti

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Kocam evde yok diyerek eve çağırdığı adama dehşeti yaşattı!

Kocam evde yok diyerek eve çağırdığı adama dehşeti yaşattı!

'Hayalim metrobüs almak' demişti! Bakın ne oldu

'Hayalim metrobüs almak' demişti! Bakın ne oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tatilciler Hakkari'ye akın etti! Rekora koşuyor

Tatilciler Hakkari'ye akın etti! Rekora koşuyor

Babasının 'ders yapmadığı' için öldürdüğü Mertcan'ın karnesi kahretti

Babasının 'ders yapmadığı' için öldürdüğü Mertcan'ın karnesi kahretti

Ölümün eşiğindeydi... Bir de son halini görün

Ölümün eşiğindeydi... Bir de son halini görün

Rüyada yüzük görmek ne demektir? Yüzük görülen çeşitli rüyaların tabirleri

Rüyada yüzük görmek ne demektir, ne anlama gelir?

Balıkesir'de ele geçirildi! Kilikya dönemine ait heykel...

Balıkesir'de ele geçirildi... Herkes şaşkın!

İnternet üzerinden 10 bin liraya bilgisayar aldı... Kargocu fark edince hemen polisi aradı!

İnternetten 10 bin TL'ye bilgisayar aldı! Kargocu çakıl taşı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.