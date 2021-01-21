Denizli'de ne yenir? Denizli gastronomi turu

Aç karnına okunmaması gereken bir rehberle karşınızdayım. Denizli doğasıyla, tarihiyle mutlaka keşfedilmesi gereken bir şehir. Ziyaretiniz esnasında damaklarınızda iz bırakacak lezzetler tadıp, seyahatinizi daha da unutulmaz hale getirebilirsiniz. Sizi şaşırtacak derecede lezzetli yemekleri olan Denizli mutfağı'na konuk oluyoruz. Denizli'de ne yenir sorusuna lezzet garantili cevaplar arıyoruz. DENİZLİ'DE NE YENİR? TANDIR KEBABI ... kebabı diyince boşluğu dolduracağınız bir çok seçenek geliyor değil mi aklınıza? Şehirlerin hep yöresel bir kebap çeşidi var. Denediğim birkaç şehirde yediğim kebaplar et soteden öteye gidemeyince bu her şehrin meşhur olan kebaplarına inancım pek de kalmamıştı. Müşteri çekmek için uydurmuşlar yaa diye geziyordum ortalarda. Ta ki Denizli kebabını yiyene kadar! Allahım o nasıl bir lezzettir! Kuzu eti odun ateşinde lokum kıvamına gelene kadar pişiyor. Yumuşacık yağlı pidesiyle ve söğüş sebzelerle servis ediliyor. Neden masada çatal bıçak yok diye garsona kızmayın. Burada kebap elle yenir. Hapur hupur saniyeler içinde mideye indirilir. Ayrıca Denizli'ye özgü Zafer gazozunu da burada deneyimleyebilirsiniz. Denizli'de yenecek yemeklerden birine tik attığımıza göre gelsin sıradaki.

Denizli'de nerede ne yenir sorusuna ünlü gurme Vedat Milor Kocabaylar Kebap Salonunda tandır kebabı yenir cevabını vermiş. Vardır bir bildiği deyip bu özel lezzeti kendisinin önerdiği mekanda deneyebilirsiniz. ÇAPUT AŞI Denizli'de yenmesi gerekenler deyince listenin baş sıralarında "çaput aşı" geliyor. Çaput aşı bir pilav türü. Denizli'ye özgü farklı bir yemek olan Çaput Aşı'nın ana malzemeleri arasında pirinç, kuzu eti, baharatlar ve asma yaprağı bulunuyor. SÜLLER PİDESİ Pide hamuru kuşbaşı et, kaşar, domates, biber, şeker ve bal ile buluşuyor, ortaya Denizli'ye özgü Süller pidesi çıkıyor. Açık ya da kapalı olarak hazırlanabiliyor. BİBER TATARI Denizli’nin Kale ilçesinde yetişen biberler ile yapılan Biber Tatarı bir çeşit biber kızartması. Süzme yoğurdun üstüne, kızartılmış biberler ve patatesler dizilerek soğuk bir şekilde servis ediliyor. ARABAŞI Bir çok yörede olan arabaşı çorbasını Denizli'de de bulabilirsiniz. Un, su ve tuz karıştırılarak hazırlanıyor ve jöle benzeri bir hamur elde ediliyor. Daha sonra çorba, tavuk parçaları ve acı sos kaynatılarak ayrı olarak hazırlanıyor. Ağzınıza bir parça soğuk hamur alıp, sıcak çorba ile karıştırıp hamuru çiğnemeden yutmak gerekiyor.

TARHANA Tarhana çorbası Denizli yöresinin kışın vazgeçilmez çorbalarından biri. Tam bir şifa deposu olan çorbanın tarhanası yapılırken içine börülce, sarımsak ve nane karıştırılıyor. Ve kendine has bir lezzeti oluyor. MISIR GÖMBESİ Mısır unundan yapılan bu böreği andıran yemeğin içinde lezzetine lezzet katan kıymalı bir iç harç bulunuyor. Yanında turşu ve sos ile birlikte servis ediliyor. YEN BÖREĞİ Yen böreğinin iç harcı kıyma, soğan, pul biber, kimyon ve karabiber ile hazırlanıyor. Hamuruna, mısır unu katılıyor. Bu börek Denizli'de sabah ne yenir sorusunun cevabı olamayacak kadar iddialı. Bildiğiniz bir ana yemek! BÖRÜLCE BÖREĞİ Öncelikle börülceler haşlanıyor. Bir yandan da kuru yufkalar ufalanıp sıvı yağ ilave ederek iyice karıştırarak kızartılıyor. Haşlanan börülceler, kızartılmış yufkalarla buluşup sıcak ya da soğuk olarak tüketiliyor. KİİDE Kiide Denizli'de ne yenir sorusunun cevaplarından biri. Çökelek ve kaymakla yapılan bir börek türü. Komposto ve pekmez ile servis ediliyor. PATLICANLI KAPAMA Denizli'de ne yenir sorusuna cevaplar aramaya devam ediyoruz. Patlıcanlı Kapama yemeğinde patlıcanlar uzun bir şekilde dilimlenip kızartılıyor ve tencereye dizildikten sonra et, yeşil biber, domates ve pirinçle buluşup nefis bir pilava dönüşüyor.

HAMUR DOLMASI Hamur dolması Denizli'nin yöresel yemeklerinden biri. Bir çeşit mantı olan hamur dolmasının içine kıyma ve kavurma konuluyor, üzerine çökelek peyniri serpiştiriliyor. SİRON Siron, Denizli yöresine ait özel bir yemek. Islatılan yufkalar kıymalı içle dolduruluyor sonra rulo haline getirilip iki parmak kalınlığında kesiliyor. Burada oluşan lokmalar, bir tabağa alınıyor ve üstlerine sarımsaklı yoğurt döküldükten sonra soğuk olarak servis ediliyor. CERPLEME Daha önce böyle bir tavuk yemeği yemediğinize bahse girerim. Tavuklar önce haşlanıp sonra una bulanarak yağda kızartılıyor. Cerpleme haşlanan tavuğun suyuna salça eklenerek tavuklarla birlikte tekrar pişiriliyor. DENİZLİ'DE MERKEZDE NE YENİR?

Denizli merkezde hem yöresel hem de klasik türk mutfağı lezzetlerini yiyebileceğiniz bir çok mekan bulunuyor. Benim favorilerim Çamlık Odun Ateşi Gurme, Miske Antep Mutfağı, Kebapçı Dursun. Kahvaltı içinse Altıneller Gurme Cafe muhakkak gitmeniz gereken inanılmaz başarılı kahvaltısı olan bir mekan. Miske içinse hislerim çok derin. Daha önce Antep'e gitmedim ve dillere destan Antep yemeklerini çok merak ediyordum. Miske'de tattığım yöresel lezzetlerden sonra Antep'e gitsem bile belki bu kadar lezzetlisini bulamayacağıma emin oldum. Tüm yemekleri ve tatlıları damağımda unutamayacağım izler bıraktı. Mutlaka buraya bir şans verin ve yemekten sonra midye baklava, fıstık sarma ve dondurmayla yemeğinizi taçlandırın. Kebapçı Dursun benim yöresel kebaplara karşı olan inançsızlığımı kıran bir mekan oldu. Yani neredeyse hadi kebap yemeye Denizli'ye gidelim dedirtecek kadar tandır kebabını sevdirdi bana. Mutlaka ama mutlaka denemeniz bu lezzeti kendi deneyimim doğrultusunda Kebapçı Dursun'da yemenizi tavsiye ederim.