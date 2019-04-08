Mynet Trend

Denizli'de yağmur sonrası korkutan görüntü! Toprak kayınca insan kemikleri ortaya çıktı

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜNDEM  | 08.04.2019 07:59 | Son Güncelleme

Denizli’de 3. derece sit alanı ilan edilen Pamukkale ilçesindeki bir bölgede yağan yağmur sonrası ortaya çıkan insan kemikleri mahalle sakinleri arasında korkuya neden oldu. Olay, Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi 1117 Sokak'ta meydana geldi. 3. derece sit alanı ilan edilen boş bir arazide yağmur sonrası küçük çaplı toprak kayması yaşandı. Kayma sonucunda ise kafatası ve çeşitli vücut uzuvlarına ait kemik parçaları ortaya çıktı. İşte detaylar...

Denizli'de yağmur sonrası korkutan görüntü! Toprak kayınca insan kemikleri ortaya çıktı

Saat 17.00 sıralarında Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda 1117 Sokak'ta bulunan boş bir arazide, yağış nedeniyle küçük çaplı toprak göçmesi yaşandı. Arazide inceleme yapan mahalle sakinleri, toprak içerisinde kafa tası ve kemik parçaları bulunduğunu fark etti.

Gördükleri manzara karşısında korkuya kapılan mahalleli durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 3'üncü derece sit alanı ilan edilen arazinin eski dönemlerde Rum mezarlığı olarak kullanıldığını, kemiklerinde buradaki bir mezara ait olduğunu tespit etti.

Sit alanında ortaya çıkan insan kemikleri korku yarattı

Konuyla ilgili Müze Müdürlüğü'ne bilgi verilirken, gün yüzüne çıkan kemik parçalarının akıbeti ise belirsizliğini koruyor.

Sit alanında ortaya çıkan insan kemikleri korku yarattı

'ARAZİNİ ALTINDA RUM MEZARLIĞI VAR'

Mahalle sakinlerinden Mustafa Oruçoğlu, yağışın ardından kemiklerin gün yüzüne çıktığını belirterek, şunları söyledi:

Sit alanında ortaya çıkan insan kemikleri korku yarattı

"Burası mübadelenin ardından dedelerimize iskan olarak verilen yerlerden birisi. Burada daha önce de böyle kemik parçaları ortaya çıktı. Arazini altında Rum mezarlığı var. Müze Müdürlüğü tarafından burası 2 yıl önce 3. derecede sit alanı ilan edildi. Buradaki toprak gevşek, yağmur yağdıktan sonra kemikler ortaya çıkmış" (DHA)

Sit alanında ortaya çıkan insan kemikleri korku yarattı

Sit alanında ortaya çıkan insan kemikleri korku yarattı


PARTNERErkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...Erkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...
Sosyal medyaya damga vuran diyalog! ' Sen değil biz utanalım'Sosyal medyaya damga vuran diyalog! ' Sen değil biz utanalım'
Atatürk Havalimanı radarda nasıl gözüküyor?Atatürk Havalimanı radarda nasıl gözüküyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denizli Pamukkale

En Çok Okunan Trend Haberler

Rusya'dan akıllara zarar tank testi!

Rusya'dan akıllara zarar tank testi!

O profesör tecavüz iddiasıyla tutuklandı! Üniversite açıklama yaptı

O profesör tecavüz iddiasıyla tutuklandı! Üniversite açıklama yaptı

Sokaklarda satılıyor, çoğunda insan dışkısı var!

Sokaklarda satılıyor, çoğunda insan dışkısı var!

Dehşet! Elleri ve ayakları bağlı şekilde bulundu

Dehşet! Elleri ve ayakları bağlı şekilde bulundu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Futbolcu taraftara cinsel organını gösterdi!

Futbolcu taraftara cinsel organını gösterdi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan'a sorulan 'yumurta' sorusu canlı yayına damga vurdu!

Erdoğan'a sorulan 'yumurta' sorusu canlı yayına damga vurdu!

Önce banka soydu, sonra herkesi şaşırttı!

Önce banka soydu, sonra herkesi şaşırttı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu: Biz utanalım, sen niye utanacaksın...

Sosyal medyaya damga vuran diyalog! ' Sen değil biz utanalım'

Atatürk Havalimanı'ndaki sessizlik radara da yansıdı

Atatürk Havalimanı radarda nasıl gözüküyor?

Bodrum’da denizin rengi değişti

Bodrum’da denizin rengi değişti

Cezaevindeyken seçilen muhtar hakkında flaş karar

Cezaevindeyken seçilen muhtar hakkında flaş karar

Diyarbakır'da Roma dönemine ait 180 sikke ele geçirildi

Diyarbakır'da Roma dönemine ait 180 sikke ele geçirildi

Cem TV kapatıldı mı? Türksat'tan açıklama geldi

Türksat'tan flaş açıklama! 'Yayınları sonlandırıldı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.