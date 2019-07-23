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Denizli'de yavru köpekleri çuvala koyup ölüme terk ettiler

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 23.07.2019 17:06 | Son Güncelleme

Denizli Çameli'nde , çuvalın içine koyup ormanlık alana bırakılan 4 yavru köpekten biri telef oldu, diğerleri de ölmek üzereyken kurtarıldı.

Denizli'de yavru köpekleri çuvala koyup ölüme terk ettiler

Denizli'nin Çameli ilçesi Çöplük mevkiindeki ormanlık alanda gezen Çameli Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Abbas Akyol, dün bir ağacın altına bırakılmış bir çuval olduğunu ve içinde bir şeylerin hareket ettiğini farketti.

HAVASIZLIKTAN ÖLMEK ÜZEREYKEN BULUNDULAR

Bunun üzerine çuvalı bıçakla keserek açan Akyol, 1'i telef olmuş, diğer 3'ü ise havasızlıktan ölmek üzere toplam 4 yavru köpek ile karşılaştı. Akyol, yavrulardan hayatta kalan 3'üne su ve yiyecek verdikten sonra evine götürdü.

YAVRU KÖPEKLER İÇİN BARINAK YAPTI

Akyol, yavrular için evinin yanında bir de barınak yaptı. Burada bakmaya başladığı yavru köpeklerin sağlık durumunun artık daha iyi olduğunu belirten Akyol, sahiplenecek hayvansever aradıklarını söyledi.

Kaynak: DHA

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Denizli yavru köpek

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