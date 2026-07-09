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Denizli'nin 'Cehennem Kapısı'! Yaklaşanı anında öldürüyor

Mitoloji sanılıyordu, bilimsel olarak kanıtlandı! Denizli'deki 2200 yıllık Hierapolis Antik Kenti'nde yer alan ve "Cehennem Kapısı" olarak bilinen Plütonyum, yaklaşan canlıları anında öldüren ölümcül gazıyla tüyler ürpertiyor. Arkeologların zehirlenmemek için gaz maskeleriyle girdiği o gizemli kapıda, yer altı tanrısı Hades ve 3 başlı köpeği Kerberos'un heykelleri ziyaretçileri bekliyor.

Denizli'nin 'Cehennem Kapısı'! Yaklaşanı anında öldürüyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Denizli’nin göz bebeği, 2 bin 200 yıllık Hierapolis Antik Kenti’ndeki gizemli "Cehennem Kapısı" (Plütonyum), gizemiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Denizli nin Cehennem Kapısı ! Yaklaşanı anında öldürüyor 1

"CEHENNEM KAPISI" TÜRKİYE'DE

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Hierapolis Antik Kenti, tarihi yapılarının yanı sıra mitolojik geçmişiyle de ilgi görüyor. Antik kentte bulunan ve "Cehennem Kapısı" olarak anılan Plütonyum, yıllardır hem bilim insanlarının hem de ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Milattan önce 2. yüzyılda Bergama Kralı II. Eumenes tarafından kurulan Hierapolis'te yer alan bu alanın, antik dönemde yer altı tanrısına açılan kapı olduğuna inanılıyordu.

MİT SANILIYORDU GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Kazı çalışmaları sırasında yapılan incelemelerde, Plütonyum'un bulunduğu noktadan çıkan termal kaynaklarla birlikte yoğun karbondioksit gazı salındığı belirlendi.

Fay hattından çıkan gazın mağara tabanında birikmesi nedeniyle bölgeye yaklaşan küçük hayvanların yaşamını yitirebildiği ifade ediliyor. Bu özelliği nedeniyle yapı, antik çağda "ölüler ülkesine açılan geçit" olarak kabul ediliyordu.

Denizli nin Cehennem Kapısı ! Yaklaşanı anında öldürüyor 2

KAZILAR GAZ MASKESİYLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Prof. Dr. Francesco D'Andria başkanlığındaki kazı ekibi, bölgede çalışmalarını zehirlenme riskine karşı gaz maskeleri kullanarak yürüttü.

Araştırmalar sırasında Pamukkale travertenlerini besleyen termal su kaynaklarından biri de tespit edilirken, bu kaynağın üzerinde yer alan yapının mitolojide anlatılan Plütonyum olduğu ortaya konuldu.

HADES VE KERBEROS HEYKELLERİ DE YER ALIYOR

Antik havuz ile tiyatronun arasında bulunan Plütonyum'da, bölgede gün yüzüne çıkarılan eserlerin replikaları da sergileniyor. Bunlar arasında Yunan mitolojisindeki yer altı tanrısı Hades ile Roma mitolojisindeki karşılığı Plüton ve yer altı dünyasının üç başlı bekçi köpeği Kerberos heykelleri de bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Denizli antik kent Cehennem Kapısı
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