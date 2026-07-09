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Bu köyün kendi kokusu var: Tek sebebi mosmor tarlası

Isparta'nın Keçiborlu ilçesi Kuyucak köyünde lavantaların temmuz ayının ilk haftasında çiçek açmasıyla mor renge bürünen tarlalar yeni sezonun ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Fotoğraf tutkunlarının ilgi gösterdiği lavanta bahçelerinde üreticiler, bu yıl da eski yıllardaki ziyaretçi yoğunluğunu yakalamayı hedefliyor.

Bu köyün kendi kokusu var: Tek sebebi mosmor tarlası
Çiğdem Berfin Sevinç

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan "Lavanta Kokulu Köy" olarak bilinen Kuyucak köyünde lavanta hasadının 10 Ağustos'tan sonra başlaması bekleniyor. Kozmetik ürünlerinden sabuna, çaya ve çeşitli gıda ürünlerine kadar birçok alanda kullanılan lavantanın yağı çıkarılırken, çiçekleri de arıcılık faaliyetlerinde değerlendiriliyor. İşletme sahipleri ise yeni sezon öncesi hazırlıklarını tamamlayarak ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Bu köyün kendi kokusu var: Tek sebebi mosmor tarlası 1

HER ZERRESİ KULLANILIYOR

Kuyucak köyünde lavanta üreticiliği ve işletmeciliği yapan Aladdin Artık, hasadın ağustos ayında başlayacağını belirterek, fiyatlarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadığını söyledi. Lavantaları elle veya makineyle hasat ettiklerini belirten Artık, "Yağını çıkarıyoruz, buket yapıyoruz ve tohumlarını alıyoruz. Lavantamız kozmetik ürünlerinde, sabunlarda, çaylarda ve farklı ürünlerde kullanılıyor. Arılar da çiçeklerinden bal yapıyor" dedi.

Bu köyün kendi kokusu var: Tek sebebi mosmor tarlası 2

Fotoğraf çekimi için herhangi bir ücret alınmadığını ifade eden Artık, isteyen herkesin tarlaları gezerek fotoğraf çektirebileceğini belirtti. Önceki yıllarda yoğun ilgi gördüklerini dile getiren Artık, "Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Turistlerimizi ve misafirlerimizi bekliyoruz. Yeniden o günlerdeki yoğunluğu yaşamayı umut ediyoruz" diye konuştu.

Bu köyün kendi kokusu var: Tek sebebi mosmor tarlası 3

"MİS GİBİ"

Sakarya'dan gelen Sevda Alemdaroğlu ise Lavanta Kokulu Köy'ü uzun zamandır merak ettiğini belirterek, "Gerçekten doğası çok güzel, mis gibi" ifadelerini kullandı. Köyün ve çevresinin daha fazla geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Alemdaroğlu, yönlendirme levhalarının artırılmasının ve yolların iyileştirilmesinin ziyaretçi sayısına katkı sağlayacağını ifade etti. İlk kez lavanta gazozu içtiğini ve lavantalı dondurma yediğini belirten Alemdaroğlu, bölgenin Antalya yolu üzerinde önemli bir turizm ve mola noktası olabileceğini söyledi.

Bu köyün kendi kokusu var: Tek sebebi mosmor tarlası 4

Bodrum'dan ilk kez Kuyucak köyünü ziyaret eden Ayşe Özerkaloğlu da bölgeyi çok beğendiğini belirterek, "Gezilip görülebilecek çok güzel bir yer. Turizm açısından daha da geliştirilebilir. Bundan sonra tekrar gelmeyi düşünürüm ve herkese de tavsiye ederim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
lavanta köy çiçek mor
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