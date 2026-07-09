Pilot, uçuş eğitimi verirken intihar etti! Öğrenci uçağı tek başına indirdi

Arjantin'de gerçekleştirilen eğitim uçuşu sırasında yaşanan olay ülke gündemine oturdu. Deneyimli uçuş eğitmeni Leandro Andrés Bertazzo'nun uçuş sırasında yaşamını yitirmesi üzerine, eğitim alan 22 yaşındaki öğrenci kokpitte tek başına kaldı.

Olayın ardından öğrenci, durumu hava trafik kontrolüne bildirerek uçağı güvenli şekilde indirmek için gerekli prosedürleri uyguladı.

UÇAĞI TEK BAŞINA İNDİRMEYİ BAŞARDI

Yetkililerin yönlendirmesiyle hareket eden genç pilot adayı, yaşadığı şoka rağmen eğitim uçağını güvenli bir şekilde piste indirmeyi başardı.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, eğitmen Bertazzo'nun cansız bedenine uçağın rotası üzerindeki bir arazide ulaştı.

UÇUŞ OKULUNDAN AÇIKLAMA

Uçuş okulundan yapılan açıklamada, öğrencinin yaşadığı olaydan derinden etkilendiği belirtilirken, buna rağmen büyük bir soğukkanlılık sergileyerek başarılı bir iniş gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, "Öğrencimiz çok sarsılmıştı ancak eğitimini başarıyla uygulayarak uçağı güvenli şekilde indirdi." denildi.