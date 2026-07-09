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Pilot, uçuş eğitimi verirken intihar etti! Öğrenci uçağı tek başına indirdi

Arjantin'de eğitim uçuşu sırasında yaşanan olay büyük şok yarattı. Uçuş eğitmeninin eğitim verdiği sırada kendini uçaktan boşluğa bırakmasının ardından kokpitte tek başına kalan 22 yaşındaki öğrenci, soğukkanlılığını koruyarak uçağı güvenli bir şekilde piste indirdi.

Pilot, uçuş eğitimi verirken intihar etti! Öğrenci uçağı tek başına indirdi
Çiğdem Berfin Sevinç

Arjantin'de gerçekleştirilen eğitim uçuşu sırasında yaşanan olay ülke gündemine oturdu. Deneyimli uçuş eğitmeni Leandro Andrés Bertazzo'nun uçuş sırasında yaşamını yitirmesi üzerine, eğitim alan 22 yaşındaki öğrenci kokpitte tek başına kaldı.

Olayın ardından öğrenci, durumu hava trafik kontrolüne bildirerek uçağı güvenli şekilde indirmek için gerekli prosedürleri uyguladı.

Pilot, uçuş eğitimi verirken intihar etti! Öğrenci uçağı tek başına indirdi 1

UÇAĞI TEK BAŞINA İNDİRMEYİ BAŞARDI

Yetkililerin yönlendirmesiyle hareket eden genç pilot adayı, yaşadığı şoka rağmen eğitim uçağını güvenli bir şekilde piste indirmeyi başardı.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, eğitmen Bertazzo'nun cansız bedenine uçağın rotası üzerindeki bir arazide ulaştı.

Pilot, uçuş eğitimi verirken intihar etti! Öğrenci uçağı tek başına indirdi 2

UÇUŞ OKULUNDAN AÇIKLAMA

Uçuş okulundan yapılan açıklamada, öğrencinin yaşadığı olaydan derinden etkilendiği belirtilirken, buna rağmen büyük bir soğukkanlılık sergileyerek başarılı bir iniş gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, "Öğrencimiz çok sarsılmıştı ancak eğitimini başarıyla uygulayarak uçağı güvenli şekilde indirdi." denildi.

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İntihar Pilot Arjantin uçak öğrenci
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