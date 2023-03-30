Denizli'de annesinin öldürdüğü bebeğin cenazesi toprağa verildi

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundan aile yakınları tarafından alınan 1 yaşındaki Zeynep A'nın cenazesi Gümüşler Mezarlığı'na getirildi.

Burada gözyaşı döken baba Mehmet A. taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazının ardından Zeynep A'nın cenazesi, burada toprağa verildi.

OLAY

Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi 360 Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında çıkan yangının ardından evde 1 yaşındaki bebeğin cansız bedeni bulunmuştu. Polise teslim olan anne Hilal A, kızını boğarak öldürdüğünü, daha sonra evi ateşe verip kaçtığını anlatması sonrası tutuklanmıştı.

