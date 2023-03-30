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Denizli'de annesinin öldürdüğü bebeğin cenazesi toprağa verildi

30.03.2023 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yangın çıkan evde bulunan ve annesinin boğarak öldürdüğü belirlenen bebeğin cenazesi defnedildi.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundan aile yakınları tarafından alınan 1 yaşındaki Zeynep A'nın cenazesi Gümüşler Mezarlığı'na getirildi.

Burada gözyaşı döken baba Mehmet A. taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazının ardından Zeynep A'nın cenazesi, burada toprağa verildi.

OLAY

Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi 360 Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında çıkan yangının ardından evde 1 yaşındaki bebeğin cansız bedeni bulunmuştu. Polise teslim olan anne Hilal A, kızını boğarak öldürdüğünü, daha sonra evi ateşe verip kaçtığını anlatması sonrası tutuklanmıştı.

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