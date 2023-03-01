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Denizli'de depremzede çocuklara sürpriz doğum günü kutlaması

01.03.2023 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aileleriyle Denizli'deki yurtlara yerleştirilen 2 çocuğa doğum günü kutlaması yapıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki evleri 6 Şubat'taki depremlerde zarar gören ve aileleriyle Pamukkale Üniversitesi Yerleşkesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı yurdunda kalan 2 çocuğun doğum günü olduğunu öğrenen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri, kutlama için hazırlık yaptı.

Pasta ve hediyeler alan görevliler 8 yaşına giren Yaren Karateke ile 6 yaşına giren Ömer Selim Taş'ın doğum gününü kutladı.

Karateke ve Taş, sürpriz kutlamanın mutluluğunu yaşadı.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, gazetecilere yaptığı açıklamada, yurtlarda kalan yaklaşık 3 bin depremzedenin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek, şunları anlattı:

"Deprem dolayısıyla hepimiz her ne kadar üzgün olsak da bir şekilde hayat devam ediyor. Bugün de bu güzel çocuklarımızın doğum günüydü, hep birlikte kutladık. Milletçe birlik beraberlik içerisinde tüm acıları sarmaya devam ediyoruz. Yurdumuzda ekibimizle Türkiye'nin tek yürek olduğunu bir kez daha ortaya koyduk."

Ömer Selim Taş'ın halası Emine Senem Taş ise çocukların geçirdiği bu zorlu süreçte doğum günlerinin kutlanmasının çok iyi olduğunu ifade ederek, "Yeğenimin doğum gününü kutladılar, bu süreçte bizim aklımızdan bile çıkmıştı. Çocukların yaşadığı bu zorlu süreçte bu olay gerçekten onlara çok iyi geldi. Yapanlara, emeği geçenlere çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

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