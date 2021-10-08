Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, boş su kanalına devrilen traktörün sürücü yaşamını yitirdi.

Arif Ekiz (60) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Alaattin Mahallesi'ndeki boş su kanalına yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu traktörün altından çıkarılan Ekiz'in hayatını kaybettiği belirlendi.



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