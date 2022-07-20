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Denizli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

20.07.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

DENİZLİ (AA) - Denizli’nin Honaz ilçesinde otomobilin çarptığı kişi, yaşamını yitirdi.

Kocabaş Mahallesi'nde Ö.Ç. (28) yönetimindeki 20 LM 268 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Orhan Atmaca'ya (55) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Atmaca'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü Ö.Ç. is ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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