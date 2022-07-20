Denizli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

DENİZLİ (AA) - Denizli’nin Honaz ilçesinde otomobilin çarptığı kişi, yaşamını yitirdi.

Kocabaş Mahallesi'nde Ö.Ç. (28) yönetimindeki 20 LM 268 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Orhan Atmaca'ya (55) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Atmaca'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü Ö.Ç. is ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz