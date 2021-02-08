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Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

08.02.2021 17:18 | Son Güncelleme:
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Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 31 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu getirdikleri öne sürülen 12 şüpheliyi yakaladı.

Ekipler, zanlılarla bağlantılı 19 şüpheliyi de daha sonraki çalışmalarda gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 294 gram esrar, 119 gram eroin, 26 gram metamfetamin, 1065 tek kullanımlık sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 3 tabanca ve 5 mermi, 2 av tüfeği ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 665 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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