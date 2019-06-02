Denizlispor Başkanı Ali Çetin: Süper Lig'de ilk 5'te olacağız

Süper Lig'e çıkma sürecinde mutlu sona ulaştıklarını belirten Başkan Ali Çetin, "Biz sadece görevimizi yaptık, mutlu sona ulaşınca da çektiğiniz acılar mutluluğa dönüşüyor. Süper Lig'de çok iddialıyız ve ilk 5'te olmayı düşünüyoruz. Biraz iddialı olduğumuzu söylüyorlar ama evet biz bundan 9 ay önce de 1'inci ligdeyken '72 puanla şampiyon olacağız' dediğimde kimse inanmıyordu ve gülüyorlardı. Ancak biz 72 puanla şampiyon olduk. Biz Süper Lig'de de ilk 5'e oynayacağız" diye konuştu.

"TRANSFERE 10 MİLYON EURO BÜTÇE AYIRDIK"

Çetin, transfer sezonuyla ilgili değerlendirmede bulunarak, "Transferlere 10 milyon Euro gibi bir para harcayacağız, iç ve dış transfer için. Bu 10.5 de olabilir, 9, 9.5 de olabilir. Tabii ki bir opsiyonu var bunun. Bizim daha önceden sözleşmesi devam eden çok futbolcumuz yok maalesef. 6-7 futbolcumuz var, onların içinde de yolumuza devam etmeyeceklerimiz var. Yeni transferlerimiz de var. Sözleşmesi bitenlerden devam edeceklerimiz de var. Hepsinin görüşmesini yapıyoruz. Bayram sonunda artık hızlanmış bir şekilde göreceksiniz. Hoca konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Tabii ki yönetimin de kararı bunlar. Ama şu anda bir sıkıntımız yok ve yolumuza hocayla devam" ifadelerini kullandı