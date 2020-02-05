Denizlispor’da Ogenyi Onazi ve Tiago Lopes şoku

Yeşil-siyahlı ekibin sakatlıklarla başı dertte. Denizlispor’un devre arasında transfer ettiği Ogenyi Onazi, son oynanan Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıktı.
Onazi’nin yapılan kontrollerinde sağ kasığında yırtık tespit edilirken, tedavisine başlanan futbolcunun 3
hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Horoz'da bir başka sakatlık şoku ise Lopes’den geldi. Geçtiğimiz hafta yapılan antrenmanda sağ ayak bileğinden sakatlanan Lopes’in 1 ay formasından uzak kalacağı kaydedildi.
Trabzonspor'la oynanan kupa maçında sakatlanarak oyundan çıkan kaleci Tolgahan Acar’ın ise takımla çalışmalara başladığı öğrenildi.
(İHA)
Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe'den flaş 'ırkçılık' açıklaması
Trabzon'da gol 'Fırtınası'
John Obi Mikel'in gözyaşları
Nihat Özdemir'den flaş karar
Galatasaray'da iki yıldız kadro dışı
Fenerbahçe'de yıldız isim kadro dışı!
Juve'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı!
Yıldız futbolcunun dövmesi sosyal medyayı salladı
Ömer Bayram’ın acı günü
Beşiktaş'tan çok sert MHK ve TFF açıklaması!
Ljajic ve Gökhan korkuttu
Ronaldo ve Messi'ye fark attı
''Felipe Melo anneme küfür etti''
Kaan Ayhan haftanın en iyi 11'inde
Okuyucu Yorumları 0 yorum