Denizlispor’da Ogenyi Onazi ve Tiago Lopes şoku

Yeşil-siyahlı ekibin sakatlıklarla başı dertte. Denizlispor’un devre arasında transfer ettiği Ogenyi Onazi, son oynanan Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıktı.

OGENYİ ONAZİ'NİN KASIĞINDA YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Onazi’nin yapılan kontrollerinde sağ kasığında yırtık tespit edilirken, tedavisine başlanan futbolcunun 3

hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Horoz'da bir başka sakatlık şoku ise Lopes’den geldi. Geçtiğimiz hafta yapılan antrenmanda sağ ayak bileğinden sakatlanan Lopes’in 1 ay formasından uzak kalacağı kaydedildi.

Trabzonspor'la oynanan kupa maçında sakatlanarak oyundan çıkan kaleci Tolgahan Acar’ın ise takımla çalışmalara başladığı öğrenildi.

(İHA)

