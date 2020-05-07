Denizlispor'da Rodallega'nın tedavisi sürüyor

İddiaların asılsız olduğunu açıklayan Denizlispor yönetimi, Rodallega'nın adale ağrısı nedeniyle antrenmanda yer almadığını, Kolombiyalı forvetin takımla çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.
Denizlispor yönetimi konuyla ilgili açıklama yaparak iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı. Antrenman saatinde takımla çalışmayan Rodallega'ya masaj tedavisi uygulandığı bildirildi. Bu sezon çıktığı 23 maçta 6 gol atan Rodallega’nın tedavisinin ardından takımla birlikte çalışmalarda yer alacağı vurgulandı. Koronavirüs salgını yüzünden lige verilen arada daha önce Barrow ve Stackhowiak'ın ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle ayrıldığı Denizlispor, yeni sezonda öncelikle yerli kadrosunu korumaya çalışacak.
(DHA)
'Süper Lig'le ilgili nihai kararı devlet verecektir'
Flamengo'da 38 kişi koronavirüse yakalandı
Albrayrak'tan Mustafa Cengiz paylaşımı
Süper Lig kararına ilişkin açıklama
Liverpool'dan Karius'u kararı
Falcao'dan transfer yanıtı
İngiliz devinin Vedat Muriqi ısrarı
Bundesliga'nın başlangıç tarihi açıklandı!
Fenerbahçe ile anılan Bjelica hakkında açıklama geldi!
İtalyan kulübü üzen haberi verdi!
Koronavirüs test sonucu açıklandı!
Almanya ligi hakkında karar açıklandı!
Süper Lig'in başlama tarihi açıklandı!
'Şampiyonluk yaşamayı çok istiyorum'
Okuyucu Yorumları 0 yorum