Denizlispor-Galatasaray maçında ortalık karıştı!

Süper Lig'de sezonun ilk haftasında Yukatel Denizlispor'un evinde Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçın ardından Denizlisporlu bir grup taraftar ile Galatasaray antrenörleri Necati Ateş ve Hasan Şaş arasında gerginlik yaşandı. Protokol tribünün altındaki localarda yer alan Denizlisporlu taraftarların söz dalaşına girdiği iddia edilen Necati Ateş ve Hasan Şaş, taraftarlara karşılık verince tansiyon yükseldi.
Denizlispor taraftarları, Galatasaray'ın iki antrenörüne küfrederken, Necati Ateş küfürler nedeniyle polislere sitemde bulundu. Olayın büyümesi özel güvenlikler ve polisler sayesinde önlendi. Tribünden sahaya indirilerek oyuncuların sahaya çıktığı körükten soyunma odalarının bulunduğu bölüme geçen Necati Ateş'in, el-kol hareketi yaparak, "Bunların başkanlarını boşuna dövmemişler demek ki" dediği iddia edildi.
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