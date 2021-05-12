Denizlispor-Galatasaray maçının ardından

DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 41. haftasında konuk olduğu Yukatel Denizlispor'u 4-1 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, "Biz kaybettiğimizde değil, vazgeçtiğimizde yeniliriz cümlesinin en güzel örneğini yaşıyoruz bu sene." dedi. Terim, müsabakanın ardından katıldığı basın toplantısında, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Ligin sonunda ne olacağını bilemediğini aktaran Terim, şöyle konuştu: "Şu anki haliyle bütün Galatasaraylıların duasını, sevgisini ve takdirini kazanmış bir Galatasaray olduğunu görüyorum. İnşallah sonlandırırız. Ali Sami Yen'de oynuyoruz. Önce kazanmamız lazım. Ama maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Yani 2 golden önce kazanmamız lazım. Onun için elimizden geleni yapacağız. Çok şükür bugünlere. Birkaç hafta önce söylenen ve yazılanlar, her şey herkesin aklında. Yapılanlar herkesin aklında ve kimsenin unutması mümkün değil, her şey ortadaydı zaten. Allah inşallah bizlere o günleri de gösterecek." Terim, bir basın mensubunun şampiyonluk şanslarını yüzde kaç olarak değerlendirdiğini sorması üzerine şunları kaydetti:

"Valla böyle bir tabloyla karşılaştım mı bilmiyorum. Birçok şampiyonluklar kazandık. Muhakkak hepsi birbirinden değerlidir. Ama mesele son maçta da kazansanız, 3 maç kala da kazansanız sonunda şampiyon olmak önemli. O yüzden bilmiyorum daha evvel böyle bir şey oldu mu, olmadı mı. Ama vazgeçmeyen ve inanan bir grubumuz vardı. Bu grup, ben ve arkadaşlarım, oyuncularım ve çalışanlarımız biz vazgeçmedik hiç. Allah da kalbimize göre verdi. İnşallah sonunu da iyi getireceğiz." Galatasaray'ın olduğu yerde umudun her zaman olduğunu kaydeden Terim, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fatih Terim'in de söyleyeceği şeyler vardır. O da biz kaybettiğimizde değil vazgeçtiğimizde yeniliriz cümlesinin en güzel örneğini yaşıyoruz bu sene. Vazgeçmeyeceğimizi ve sonuna kadar devam edeceğimizi, şartlar ne olursa olsun, kaybetsek de kazansak da vazgeçmeyeceğimizi söylemiştik. Vazgeçmeden geliyoruz. Biz, ben, arkadaşlarım, oyuncularım, çalışanlarım vazgeçmedi. Galatasaray taraftarı vazgeçmedi. Dolayısıyla Galatasaray vazgeçmez, sonunda kaybeder, kazanır ama vazgeçmez."