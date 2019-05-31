Mynet Trend

Denizlispor Güray Vural ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 31.05.2019 14:26 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de 9 yıl sonra boy gösterecek Denizlispor, gözünü Akhisarsporlu futbolculara dikti.

Denizlispor Güray Vural ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı

Süper Lig'e veda eden Akhisarspor'da görev yapan sol kanat Güray Vural ve orta saha Helder Barbosa'ya kanca atan Denizlispor transferde önemli mesafe kat etti. Yeşil-siyahlı ekibin eski futbolcusu Güray'la büyük ölçüde anlaşmaya vardığı öğrenildi. Denizli'ye gelip kurmaylarla masaya oturan tecrübeli futbolcunun küçük pürüzlerin giderilmesinin ardından 1 yıllık sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Denizlispor'da 2007 yılında profesyonel olan 30 yaşındaki oyuncu 4 sezon burada top koşturdu.

AW700959_28

Ardından Akhisarspor'a transfer olan Güray, Trabzonspor ve Kayserispor formalarını da terletti. Geride bıraktığımız sene Akhisar'da 26 Süper Lig, 6 Türkiye Kupası, 5 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Süper Kupa müsabakasına çıkan Güray toplamda 2 gol atıp 5 de asistle oynadı.

Son 2 sezonunu Akhisarspor'da geçiren Portekizli Barbosa ise Porto'da futbol hayatına başlayıp Academica, Trofense, Vitoria Setubal, Braga, Almeria, AEK ve Al Wesl Dubai takımlarında forma giydikten sonra 2017-2018'de Akhisar'a imza attı. 32 yaşındaki Barbosa 1 defa da Portekiz Milli Takımı'nda görev aldı. Öte yandan Denizlispor'un Erzurumsporlu Emrah Başsan ile anlaşma sağlayamadığı vurgulandı. (DHA)

Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldiAnnesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi
Ünlü teknik direktör hastaneye kaldırıldıÜnlü teknik direktör hastaneye kaldırıldı
A Milli Takım'da Cenk Tosun talihsizliğiA Milli Takım'da Cenk Tosun talihsizliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
spor toto süper lig Denizlispor Akhisarspor Helder Barbosa

En Çok Okunan Trend Haberler

Son dakika: Ankara'da bayram boyunca ulaşım ücretsiz olacak

Son dakika: Ankara'da bayram boyunca ulaşım ücretsiz olacak

Meteoroloji'den hava sıcaklıklarıyla ilgili yeni duyuru

Meteoroloji'den hava sıcaklıklarıyla ilgili yeni duyuru

Skandal! Mini etek giyip fotoğrafını çeken çalışanlara ikramiye

Skandal! Mini etek giyip fotoğrafını çeken çalışanlara ikramiye

300 torunlu Hamo Ağa'dan iftar yemeği

300 torunlu Hamo Ağa'dan iftar yemeği

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu acımasız hareketiyle rakibinin ayağını kırdı

Bu acımasız hareketiyle rakibinin ayağını kırdı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ekrem İmamoğlu ve Şenol Güneş'in güldüren diyaloğu

Ekrem İmamoğlu ve Şenol Güneş'in güldüren diyaloğu

Josef Sural'ın eşinden duygusal mesaj

Josef Sural'ın eşinden duygusal mesaj

Okuyucu Yorumları 1 yorum
haberin başlıgını okudugumda denizli spor .messi...veya ronaldoyu aldıgını zannettim, hadi hayırlısı
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Joachim Löw hastaneye kaldırıldı

Ünlü teknik direktör hastaneye kaldırıldı

Cenk Tosun hastaneye götürüldü! A Milli Takım'a kötü haber

A Milli Takım'da Cenk Tosun talihsizliği

Inter'in yeni teknik direktörü Antonio Conte

Yeni teknik direktör resmen açıklandı

Hasan Şaş cezaya isyan etti! Deniz Gezmiş detayı...

Hasan Şaş cezaya isyan etti! Deniz Gezmiş detayı...

Beşiktaş Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı

İşte Beşiktaş'ın yeni hocası

Abdullah Avcı kararı resmileşti! Açıkladılar

Abdullah Avcı kararı resmileşti! Açıkladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.