Denizlisporlu Estupinan: "Kısa sürede bu kadar gol atmak mutlu ediyor"

HİLMİ SEVER - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un Kolombiyalı oyuncusu Oscar Estupinan, sezonun ilk yarısı az süre almasına rağmen, Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 9 gol atmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Ligde 370, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 270 dakika ile toplam 640 dakika forma giyebilen Estupinan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Denizlispor'da her maçta istediğim gibi süre alamadım ama bu önemli değil. Çünkü sahaya çıktığım her an, 'Zamanı nasıl iyi kullanabilirim ve takıma nasıl katkıda bulanabilirim' diye düşünüyorum." dedi.

Resmi maçlarda 71 dakikada 1 gol ortalaması ile oynayan Kolombiyalı oyuncu, "Kısa sürede bu kadar gol atmak mutlu ediyor. Amacım her zaman takıma katkıda bulunmak. Bunun için de çok çalışıyorum. 90 dakika da olsa 5 dakika da olsa yüzde yüzümü verdim ve vermeye de devam edeceğim. Tabii ki bu golleri attıkça, iyi sonuçlar aldıkça çok mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.

- "İlk hedefimiz ligde kalmak olmalı"

Yukatel Denizlispor'un bu sezonki hedefleriyle ilgili konuşan Estupinan, şunları söyledi: