DEPDER Başkanı Av. Can “Geçmişten ders almıyoruz”

Düzce Depremzedeler Derneği (DEPDER) Başkanı Ayşegül Şenol Can, depremden korunmanın doğru planlama ve denetimle mümkün olabileceğini söyledi. Düzce’de hala deprem güvenliği açısından halletmesi gereken temel sorunlar olduğunu vurgulayan Can, “Geçmişten ders almıyoruz” dedi.

DEPDER Başkanı Av. Ayşegül Şenol Can, Düzce Depreminin 21. Yılı nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Can, konutlaşmanın Düzce’nin kuzeyinde olması gerektiğine dikkat çekti. Verimli tarım arazilerinin bulunduğu Güney köylerine doğru inen yapılaşmanın ise durdurulmasını istedi.

Ayşegül Şenol Can Düzce’de deprem güvenliği için alınması gereken tedbirleri şöyle sıraladı: “Dere yataklarına bina yapılmasından vazgeçilmesi ve verimli tarım arazilerinin üzerine bina yapmanın cazip hale getirilmekten vazgeçilmeli. Üniversite yerleşkesi çevresinde oluşan yeterli zemin incelemesi yapılıp yapılmadığını yeterli mühendislik ve yapı denetimi hizmeti alıp almadığını bilemediğimiz yüksek katlı yapılaşmaya son verilmesi gerekmektedir. Yapı denetim firmalarının çok sıkı denetlenmesi gerekmektedir.”