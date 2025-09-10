Depo dolabında iki çocuk cesedi bulundu! Cani anne 4 yıl valizde saklamış

Yeni Zelanda’da, açık artırmadan satılan depodaki bavullarda iki çocuk cesedi bulundu. Yuna ve Mino isimli kardeşlerin annesi Hakyung Lee, ise tutuklandı.

2018'de öldürülen altı ve sekiz yaşlarında olan Minu Jo ve Yuna Jo'nun cesetleri, bir ailenin Auckland'daki bir açık artırmada terk edilmiş bir depo dolabının içindekileri satın alması sonucu dört yıl sonra 2022'de bavulların içinde bulundu.

Cani anne yargılandığı davada, “Eşim kanserden ölünce çocuklarla intihar etmek için onlara ilaç içirdim. Benim ilacım az gelmiş ki ölmedim. Korkudan cesetleri sakladım” diye savundu. Lee, kocası öldükten sonra akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia etti.

SAVCILIK İNANMADI

Savcılık, Lee'nin çocuklarının ölümünün ardından bir depo kiralaması, cesetleri taşıması, adını değiştirmesi ve Kore'ye kaçması gibi eylemlerinin, bunların ne yaptığını bilen ve bunun yanlış olduğunu bilen birinin eylemleri olduğunu gösterdiğini belirtti. Lee’nin çocukların ölümü sonrası kocasının sigorta tazminatıyla estetik yaptırıp lüks bir hayat yaşadığı tespit edildi.