Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Depo dolabında iki çocuk cesedi bulundu! Cani anne 4 yıl valizde saklamış

Yeni Zelanda'da açık artırma bir depo dolabının içinde bulunan bavullarda iki çocuk cesedi bulundu. Kardeş oldukları ortaya çıkan çocukların anneleri tarafından öldürüldüğü açıklandı.

Depo dolabında iki çocuk cesedi bulundu! Cani anne 4 yıl valizde saklamış

Yeni Zelanda’da, açık artırmadan satılan depodaki bavullarda iki çocuk cesedi bulundu. Yuna ve Mino isimli kardeşlerin annesi Hakyung Lee, ise tutuklandı.

Depo dolabında iki çocuk cesedi bulundu! Cani anne 4 yıl valizde saklamış 1

2018'de öldürülen altı ve sekiz yaşlarında olan Minu Jo ve Yuna Jo'nun cesetleri, bir ailenin Auckland'daki bir açık artırmada terk edilmiş bir depo dolabının içindekileri satın alması sonucu dört yıl sonra 2022'de bavulların içinde bulundu.

Depo dolabında iki çocuk cesedi bulundu! Cani anne 4 yıl valizde saklamış 2

Cani anne yargılandığı davada, “Eşim kanserden ölünce çocuklarla intihar etmek için onlara ilaç içirdim. Benim ilacım az gelmiş ki ölmedim. Korkudan cesetleri sakladım” diye savundu. Lee, kocası öldükten sonra akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia etti.

SAVCILIK İNANMADI

Savcılık, Lee'nin çocuklarının ölümünün ardından bir depo kiralaması, cesetleri taşıması, adını değiştirmesi ve Kore'ye kaçması gibi eylemlerinin, bunların ne yaptığını bilen ve bunun yanlış olduğunu bilen birinin eylemleri olduğunu gösterdiğini belirtti. Lee’nin çocukların ölümü sonrası kocasının sigorta tazminatıyla estetik yaptırıp lüks bir hayat yaşadığı tespit edildi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çanakkale'de bulundu: Tam 1700 yıllık, görenleri şaşırtıyor!Çanakkale'de bulundu: Tam 1700 yıllık, görenleri şaşırtıyor!
Ülkedeki tüm okullarda tamamen yasaklanıyor! Ülkedeki tüm okullarda tamamen yasaklanıyor!

Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Muş’ta silahlı kavga! Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü

Muş’ta silahlı kavga! Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü

Uçuşları iptal edildi, mahkumlar hapishaneden kaçtı! Türkiye'nin 'gitmeyin' dediği ülkede medya binası ateşe verildi

Uçuşları iptal edildi, mahkumlar hapishaneden kaçtı! Türkiye'nin 'gitmeyin' dediği ülkede medya binası ateşe verildi

Ev almak için altınlarını bozdurmaya gitti, gözlerine inanamadı! 'O kadar para verdim'

Ev almak için altınlarını bozdurmaya gitti, gözlerine inanamadı! 'O kadar para verdim'

Hortumla komşusunu ıslattı! Hollywood oyuncusu tutuklandı!

Hortumla komşusunu ıslattı! Hollywood oyuncusu tutuklandı!

Doktora gitmedi, Chat GPT'ye güvendi! Şimdi öleceği günü bekliyor

Doktora gitmedi, Chat GPT'ye güvendi! Şimdi öleceği günü bekliyor

Ülkedeki tüm okullarda tamamen yasaklanıyor!

Ülkedeki tüm okullarda tamamen yasaklanıyor!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.