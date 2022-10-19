Depolarında 1000 ton kaçak akaryakıt bulunan şüpheli serbest

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Torbalı'daki 2 depoda kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, depolara baskın yaptı. Depolarda yapılan aramalarda 'On numara' olarak adlandırılan toplam 1000 ton karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bu akaryakıtın, İzmir'deki sanayi tesislerinden geri dönüşüm iddiasıyla toplanıp, kimyasal işlemlerden geçirilerek elde edildiği ve çevre kirliliğine yol açtığı belirlendi. Kaçak akaryakıtın ayrıca araçların motor aksamına zarar verdiği ifade edildi.

Ele geçirilen tonlarca akaryakıt, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince ayrıştırılmak üzere depolara taşındı. Depoların sahibi Ö.G. de gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından Ö.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca 5 şüpheli hakkında 'Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

(DHA)

