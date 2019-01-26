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Deponia: The Complete Journey ücretsiz oldu

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 26.01.2019 09:29 | Son Güncelleme

Humble Bundle ücretsiz Steam oyunu dağıtmaya devam ediyor. Humble Bundle şimdi de Steam’de 16 TL’ye satılan Deponia: The Complete Journey oyununu ücretsiz olarak sunuyor.

Deponia: The Complete Journey ücretsiz oldu

Humble Bundle, PC oyuncularını sevindirmeye devam ediyor. Yaptığı kampanyalar ile olduğu kadar ücretsiz Steam oyunu dağıtması ile ilgi çeken Humble Bundle, şimdi de Steam’de 16 TL‘ye satılan oyunu ücretsiz olarak indirime sunuyor.

Windows, macOS ve Linux platformlarında oynanabilen Deponia: The Complete Journey oyununu, Humble Bundle sayesinde Steam kütüphanenize ücretsiz olarak ekleyebilirsiniz. Macera türündeki oyun, hikayesi ve çizimleri ile eğlenceli dakikalar sunuyor. Peki, Steam’den bu oyunu ücretsiz olarak nasıl indireceksiniz?

Deponia: The Complete Journey ücretsiz nasıl indirilir?

1.Adım: Buradan Humble Bundle üyeliği oluşturun.
2.Adım: Oyunun ücretsiz olarak indirme sayfasın olan buraya tıklayın.
3.Adım: Add to Cart ile oyunu çantaya ekleyin.
4.Adım: Satın alma ekranına gidin ve alışverişi tamamlayın.
5.Adım: Oyunun key’ini Steam’e girerek oyunu indirin.

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Anahtar Kelimeler:
Steam oyun

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