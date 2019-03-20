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Deprem anında iş yerinde yaşanan panik güvenlik kamerasında

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 20.03.2019 21:55 | Son Güncelleme

Denizli'de meydana gelen depremde, iş yerinde yaşanan panik kameraya yansıdı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki deprem anında iş yerlerinde çalışan kadınların panik anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Denizli deprem Iş Yeri

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