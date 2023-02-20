Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 10 ilde okullar ne zamana kadar tatil, açılacak mı? Bakan Mahmut Özer açıkladı

Deprem bölgesindeki okulların açılması, deprem nedeniyle ertelenmişti. Diğer illerdeki eğitim öğrenim 20 Şubat itibarıyla devam ederken Bakan Özer, depremi etkileyen illerde bulunan okulların eğitime ne zaman devam edeceğini duyurdu. Peki deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 10 ilde okullar ne zamana kadar tatil, açılacak mı? İşte detaylar...

DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Deprem bölgesinde eğitime mart ayına kadar ara verildiği açıklanmıştı. Bu bölgelerdeki okulların açılma tarihine ilişkin alınan yeni kararı açıklayan Milli Eğitim Bakanı Özer şu ifadeleri kullandı: "Adana, Kilis, Diyarbarkır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz"

OSMANİYE VE GAZİANTEP'TE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

"10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız." ifadelerini paylaşan Bakan Özer, Osmaniye ve Gaziantep'te okulların açılma süresinin 13 Mart'a kadar ertelendiğini duyurdu.

Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da ise okulların açılma süresi 27 Mart'a kadar ertelendi.

