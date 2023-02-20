EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 10 ilde okullar ne zamana kadar tatil, açılacak mı? Bakan Mahmut Özer açıkladı

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 10 ilde okullar ne zamana kadar tatil, açılacak mı? Bakan Mahmut Özer açıkladı

20.02.2023 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminde Hatay, Adıyaman, Malatya, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adana da dahil olmak üzere on il derinden etkilendi. Binlerce binanın yıkıldığı depremin sonrasında okulların daha geç açıklanacağı açıklandı. Son açıklamasıyla Bakan Özer, deprem bölgesindeki okulların hangi tarihte eğitime yeniden başlayacaklarını belirtti. Peki deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar...

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 10 ilde okullar ne zamana kadar tatil, açılacak mı? Bakan Mahmut Özer açıkladı

Deprem bölgesindeki okulların açılması, deprem nedeniyle ertelenmişti. Diğer illerdeki eğitim öğrenim 20 Şubat itibarıyla devam ederken Bakan Özer, depremi etkileyen illerde bulunan okulların eğitime ne zaman devam edeceğini duyurdu. Peki deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 10 ilde okullar ne zamana kadar tatil, açılacak mı? İşte detaylar...

DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Deprem bölgesinde eğitime mart ayına kadar ara verildiği açıklanmıştı. Bu bölgelerdeki okulların açılma tarihine ilişkin alınan yeni kararı açıklayan Milli Eğitim Bakanı Özer şu ifadeleri kullandı: "Adana, Kilis, Diyarbarkır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz"

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 10 ilde okullar ne zamana kadar tatil, açılacak mı? Bakan Mahmut Özer açıkladı

OSMANİYE VE GAZİANTEP'TE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

"10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız." ifadelerini paylaşan Bakan Özer, Osmaniye ve Gaziantep'te okulların açılma süresinin 13 Mart'a kadar ertelendiğini duyurdu.

Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da ise okulların açılma süresi 27 Mart'a kadar ertelendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
71 ilde ikinci dönem bugün başlıyor71 ilde ikinci dönem bugün başlıyor
Üniversitelerde hangi bölümlerde yüz yüze eğitim olacak? Üniversitelerde hangi bölümlerde yüz yüze eğitim olacak?
Hibrit eğitim nedir, nasıl bir sistemdir? YÖK, Nisan'da Hibrit Eğitime geçiş yapılabileceğini duyurdu!Hibrit eğitim nedir, nasıl bir sistemdir? YÖK, Nisan'da Hibrit Eğitime geçiş yapılabileceğini duyurdu!
Anahtar Kelimeler:
deprem Adana Kilis okul

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Bakan Özer ‘Bir karar daha aldık’ diyerek duyurdu!

Bakan Özer ‘Bir karar daha aldık’ diyerek duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.