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Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 10 ilde okulların açılış tarihi belli oldu mu? İşte son açıklamalar...

28.02.2023 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli, çevresindeki on bir ili etkileyen depremlerin ardından okulların açılma tarihleri ertelendi. Depremden etkilenen iller kategoriye ayrılmıştı ve birinci kategoride yer alan Adana'da okulların 1 Mart itibarıyla açılması bekleniyor. Ancak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamaya göre Adana'da okulların açılma tarihi ertelendi. Peki deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 10 ilde okulların açılış tarihi belli oldu mu? İşte son açıklamalar...

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 10 ilde okulların açılış tarihi belli oldu mu? İşte son açıklamalar...

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem birçok ili etkiledi. Maddi manevi hasarın ardından bölgede okulların bir süre kapalı kalmasına karar verildi. Peki deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 10 ilde okulların açılış tarihi belli oldu mu? İşte son açıklamalar...

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 10 ilde okulların açılış tarihi belli oldu mu? İşte son açıklamalar...

ADANA, DİYARBAKIR, ŞANLIURFA VE KİLİS'TE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Adana'da okulların açılma süresi 13 Mart'a kadar ertelendi. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'te okullar 1 Mart'ta açılacak.

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 10 ilde okulların açılış tarihi belli oldu mu? İşte son açıklamalar...

OSMANİYE VE GAZİANTEP'TE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

  1. kategoride yer alan Osmaniye ve Gaziantep'te okulların açılma süresi 13 Mart'a kadar ertelendi.

HATAY, KAHRAMANMARAŞ, ADIYAMAN VE MALATYA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Depremden en çok etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya illerinde okulların açılma süresi 27 Mart'a kadar ertelendi.

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