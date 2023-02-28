6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem birçok ili etkiledi. Maddi manevi hasarın ardından bölgede okulların bir süre kapalı kalmasına karar verildi. Peki deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 10 ilde okulların açılış tarihi belli oldu mu? İşte son açıklamalar...
Adana'da okulların açılma süresi 13 Mart'a kadar ertelendi. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'te okullar 1 Mart'ta açılacak.
Depremden en çok etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya illerinde okulların açılma süresi 27 Mart'a kadar ertelendi.