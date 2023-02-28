6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem birçok ili etkiledi. Maddi manevi hasarın ardından bölgede okulların bir süre kapalı kalmasına karar verildi. Peki deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 10 ilde okulların açılış tarihi belli oldu mu? İşte son açıklamalar...

ADANA, DİYARBAKIR, ŞANLIURFA VE KİLİS'TE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Adana'da okulların açılma süresi 13 Mart'a kadar ertelendi. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'te okullar 1 Mart'ta açılacak.

OSMANİYE VE GAZİANTEP'TE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

kategoride yer alan Osmaniye ve Gaziantep'te okulların açılma süresi 13 Mart'a kadar ertelendi.

HATAY, KAHRAMANMARAŞ, ADIYAMAN VE MALATYA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Depremden en çok etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya illerinde okulların açılma süresi 27 Mart'a kadar ertelendi.

