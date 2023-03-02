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Deprem bölgesindeki sınavlar nasıl yapılacak? Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya için sınav yeri nasıl seçilir? ÖSYM açıkladı!

02.03.2023 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından eğitim alanında birçok karar alındı. Deprem bölgesindeki okulların açılma süresinin ertelenmesinin ardından şimdi de son dakika açıklaması ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından geldi. Peki deprem bölgesindeki sınavlar nasıl yapılacak? Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da sınavlar nasıl olacak? İşte detaylar...

Deprem bölgesindeki sınavlar nasıl yapılacak? Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya için sınav yeri nasıl seçilir? ÖSYM açıkladı!

Kahramanmaraş depremi Hatay, Malatya, Adıyaman başta olmak üzere çevrede bulunan birçok ili derinden etkiledi. Bölgede enkazlar ve maddi manevi zararlar nedeniyle eğitim hayatına ilişkin birçok karar alındı. Son kararı ÖSYM açıkladı. Peki deprem bölgesindeki sınavlar nasıl yapılacak? Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da sınavlar nasıl olacak? İşte detaylar...

Deprem bölgesindeki sınavlar nasıl yapılacak? Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da sınavlar nasıl olacak? ÖSYM açıkladı!

DEPREM BÖLGESİNDE SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı yapılamayacak. Adayların farklı illerden sınav merkezi seçmesi gerekecek." ifadelerini kullandı.

Sınav yerinin nasıl seçileceğine ilişkin henüz açıklama gelmedi. İşlemlerin ÖSYM üzerinden tamamlanması bekleniyor.

Deprem bölgesindeki sınavlar nasıl yapılacak? Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da sınavlar nasıl olacak? ÖSYM açıkladı!

Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya depremden en çok etkilenen iller arasında yer alıyor. Bu illerde okulların açılma süresi 27 Mart'a kadar ertelenmişti.

Deprem bölgesindeki sınavlar nasıl yapılacak? Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da sınavlar nasıl olacak? ÖSYM açıkladı!

Osmaniye ve Gaziantep'te ise okulların açılma süresi 13 Mart'a kadar ertelendi.

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