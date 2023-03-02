Deprem bölgesindeki sınavlar nasıl yapılacak? Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya için sınav yeri nasıl seçilir? ÖSYM açıkladı!

Kahramanmaraş depremi Hatay, Malatya, Adıyaman başta olmak üzere çevrede bulunan birçok ili derinden etkiledi. Bölgede enkazlar ve maddi manevi zararlar nedeniyle eğitim hayatına ilişkin birçok karar alındı. Son kararı ÖSYM açıkladı. Peki deprem bölgesindeki sınavlar nasıl yapılacak? Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da sınavlar nasıl olacak? İşte detaylar...

DEPREM BÖLGESİNDE SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı yapılamayacak. Adayların farklı illerden sınav merkezi seçmesi gerekecek." ifadelerini kullandı.

Sınav yerinin nasıl seçileceğine ilişkin henüz açıklama gelmedi. İşlemlerin ÖSYM üzerinden tamamlanması bekleniyor.

Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya depremden en çok etkilenen iller arasında yer alıyor. Bu illerde okulların açılma süresi 27 Mart'a kadar ertelenmişti.

Osmaniye ve Gaziantep'te ise okulların açılma süresi 13 Mart'a kadar ertelendi.

