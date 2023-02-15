Deprem nedeniyle Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK'nın kalecisi Günay Güvenç'i Galatasaray istiyordu! Yeni adresi herkesi şaşırttı

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle Gaziantep Futbol Kulübü ve Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'den çekilirken, TFF'den bu ekiplerde görev yapan futbolcuların sezon sonuna kadar başka takımlarda forma giymesine izin vermişti.

GALATASARAY İSTİYORDU!

Gaziantep FK'nın tecrübeli eldiveni Günay Güvenç için de birçok iddia ortaya atılırken, başarılı file bekçisi için Galatasaray iddiaları çokça konuşulmuş, Sarı-Kırmızılılar'ın Günay Güvenç'i Muslera'nın yerine transfer edeceği konuşuluyordu.

YENİ TAKIMI NETLEŞTİ

Tüm bu iddialar konuşulurken, Günay Güvenç'ten beklenmedik bir hamle geldi. Buna göre 31 yaşındaki eldiven Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın yolunu tuttu.

SEZON SONUNA KADAR KİRALIK

Kasımpaşa, oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Gaziantep ile anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, 163 kez Gaziantep formasını terletti. Kırmızı siyahlı ekiple sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

