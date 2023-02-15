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Deprem nedeniyle Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK'nın kalecisi Günay Güvenç'i Galatasaray istiyordu! Yeni adresi herkesi şaşırttı

15.02.2023 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligden çekilen Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor'un bazı futbolcuları ligdeki diğer takımlara gitmeye hazırlanırken, Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç'in yeni adresi herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Deprem nedeniyle Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK'nın kalecisi Günay Güvenç'i Galatasaray istiyordu! Yeni adresi herkesi şaşırttı
Günay Güvenç

Günay Güvenç

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Gazişehir Gaziantep
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Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle Gaziantep Futbol Kulübü ve Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'den çekilirken, TFF'den bu ekiplerde görev yapan futbolcuların sezon sonuna kadar başka takımlarda forma giymesine izin vermişti.

GALATASARAY İSTİYORDU!

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Gaziantep FK'nın tecrübeli eldiveni Günay Güvenç için de birçok iddia ortaya atılırken, başarılı file bekçisi için Galatasaray iddiaları çokça konuşulmuş, Sarı-Kırmızılılar'ın Günay Güvenç'i Muslera'nın yerine transfer edeceği konuşuluyordu.

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Tüm bu iddialar konuşulurken, Günay Güvenç'ten beklenmedik bir hamle geldi. Buna göre 31 yaşındaki eldiven Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın yolunu tuttu.

SEZON SONUNA KADAR KİRALIK

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Kasımpaşa, oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Gaziantep ile anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, 163 kez Gaziantep formasını terletti. Kırmızı siyahlı ekiple sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

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